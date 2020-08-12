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Мясное рагу тушат в белом соусе

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- На праздник всегда готовлю мясное фрикасе с шампиньонами в сливочном соусе. Мы позаимствовали его из французской кухни. Там рагу готовят из курицы, телятины и крольчатины, подают с рисом, - говорит 41-летняя Ирина Щербина из города Умань Черкасской области.

Рассказывает собственный рецепт рагу:

- 45 минут отвариваю целую курицу. Охлаждаю и отделяю от костей и шкуры. Беру только мясо.

Отдельно в глубокой сковороде или кастрюле из нержавейки готовлю белый соус. Разогреваю 125 граммов сливочного масла, добавляю две столовые ложки муки. Размешиваю. Вливаю четыре половника куриного бульона, помешиваю. Должно быть, как жидкая сметана. При необходимости добавляю еще бульон, солю и перчу.

В соус добавляю 300 граммов маленьких сосисок или порезанных крупных сарделек. Из такого же количества свиного фарша формирую фрикадельки. Добавляю в соус. Вливаю еще половник бульона и полстакана белого вина. Периодически помешиваю. Сюда же добавляю 300 граммов измельченных шампиньонов. В конце всыпаю порезанные кусочки курятины. Кипячу 5 минут и выключаю. Рагу сочетается с рисом. Но мы едим с хлебом.

Фрикасе иногда готовлю по-другому. Для соуса использую 500 граммов сметаны или сливок, добавляю два выдавленные через пресс зубчика чеснока, солю и перчу.

- Для этого рецепта беру по полкилограмма куриной грудки и крольчатины. Мясо кролика сначала поджариваю на сливочном масле, затем час варю. Филе курицы режу на длинные полоски. Его с мясом кролика ложу в сковороду с жареными овощами. Предварительно несколько минут поджариваю два порезанных на полоски болгарских перца и большую луковицу. Затем добавляю мясо. Жарю еще 10 минут, периодически помешиваю. Можно добавить несколько столовых ложек муки и перемешать, чтобы фрикасе получилось сытнее.

Мясо с овощами заливаю сметанным или сливочным соусом. Как закипит, уменьшаю огонь до минимума. Тушу под закрытой крышкой 15 минут и выключаю. Оставляю на столько же времени, чтобы блюдо томилось.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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Дата
17
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