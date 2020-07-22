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Мильфей готовят из слоеного теста

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— Обожаю торт "Наполеон". Но рецепт настолько приелся, что начала искать альтернативу. Подруга посоветовала мильфей — популярный французский десерт. Его готовят из слоеного теста и жирного крема, — говорит 50-летняя Тамара Бондаренко из города Березань Киевской области.

— Слоеное тесто делаю сама. Заворачиваю в фольгу 60 граммов масла и кладу в морозилку на час. Просеиваю 110 граммов муки, добавляю щепотку соли. Охлажденное масло обкатываю в муке и натираю на терке. Ножом распределяю муку по маслу. Добавляю столовую ложку лимонного сока и замешиваю тесто. Накрываю пищевой пленкой, кладу в холодильник на полчаса.

Затем раскатываю его прямоугольником 35 на 25 сантиметров. На противне проштрыкиваю вилкой и смазываю яйцом. Пеку в разогретой до 220 градусов духовке 12 минут. Вынимаю, посыпаю корж столовой ложкой пудры и ставлю в духовку еще на несколько минут. Если готовлю торт, горячий корж разрезаю острым ножом на три части, если пирожные — на 18. Посыпаю пудрой с другой стороны и пеку еще 2 минуты. Делаю все осторожно — тесто тонкое, легко можно сломать.

Для крема минуту взбиваю миксером два желтка и белок, щепотку ванилина, столовую ложку пудры. 200 миллилитров молока нагреваю на слабом огне до 45-50 градусов. Добавляю к яичной массе и держу на плите, пока на креме не появятся пузырьки. Плотно накрываю пищевой пленкой, держу так до полного остывания. Взбиваю 150 миллилитров сливок и столовую ложку пудры до загустения. Смешиваю с кремом.

Мильфей долго не хранится, поэтому собираю его за час до подачи на стол. Выкладываю на блюдо корж, сверху — крем. Если есть кондитерский мешок, можно нарисовать узор или выжать "подушечки". Если нет — подойдет ложка. Раскладываю 100 граммов малины. Ягоды накрываю тонким слоем крема и коржом, чуточку прижимая. Тогда повторяю процедуру. Перед подачей посыпаю пудрой. Готовый десерт украшаю любыми ягодами.

Если времени мало, готовлю малиновый чизкейк без запекания.

Перетираю 70 граммов крекеров в крошку. Добавляю 50 граммов масла и чайную ложку кокосовой стружки. На пергаменте для выпечки формирую основу десерта из масляной крошки. Ставлю на 15 минут в холодильник. Взбиваю 375 граммов сливочного сыра с 2 столовыми ложками сахарной пудры. Развожу пачку желатина по инструкции в горячей воде и добавляю к сырной массе, взбиваю. Добавляю 150 граммов малины. Перекладываю начинку на основу. Накрываю пленкой и ставлю в холодильник на 4 часа. Украшаю свежими ягодами и листьями мяты.

Автор: Влада МОСКВИТИС
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Дата
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