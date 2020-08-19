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понедельник, 24 августа 2020 05:51

Луковые котлеты по вкусу напоминают тефтели

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- Второй год сушу лук, - говорит 53-летняя Зоя Добровольская из Черкасс. - Заготавливаю овощи, которые повредила сапой.

Луковицы режет полукольцами.

- Противни застилаю силиконовыми листами, насыпаю лук. Оставляю на 6 часов в духовке при температуре 80 градусов. Периодически перемешиваю. Лук становится, как чипсы.

Также сушит овощи на открытом балконе.

- В жару разложила на противни, укрыла тюлем, чтобы мухи не садились, - продолжает. - За неделю лук высох, даже немного пригорел.

Половину сушки переложила в банки, закрыла капроновыми крышками. Использует зимой для пиццы и мясных блюд. Вторую часть перебила блендером на порошок. Добавляет в тесто для хлеба, запеканок, соусов.

Зоя Добровольская делает луковые бутерброды.

- Беру шесть ломтей батона. Кубиками нарезаю большую луковицу. Добавляю взбитое яйцо, ложку муки, тертый сыр. Солю, перчу, перемешиваю. Обваливаю в смеси хлеб. Жарю на растительном масле до золотистой корочки с обеих сторон. Вместо творога можно добавить тертый картофель.

Лук также маринует.

- Полкилограмма красного лука режу полукольцами, укладываю в банке. Для маринада кипячу 270 миллилитров яблочного уксуса и 140 граммов сахара. Заливаю. Как остынет, ставлю в холодильник. Через сутки можно есть. Лук хрустящий, пахнет и имеет кисло-сладкий вкус. Идеально подходит к салатам, шашлыку, мясным блюдам.

Для луковых котлет готовит фарш.

- Измельчаю 500 граммов лука. Добавляю четыре зубчика чеснока, 100 граммов манной крупы, два яйца и щепотку перца, - говорит Зоя Добровольская. - Оставляю на 15 минут, чтобы манка набухла. Формирую и жарю котлеты. Если рассыпаются, добавляю несколько столовых ложек муки.

Готовит соус.

- В сковороде кипячу полтора стакана томатного сока, - продолжает. - Если нет, то развожу в таком же количестве воды столовую ложку томатной пасты. Добавляю натертую морковку и два порезанные соломкой болгарские перца. Кипит минут 20. Подливой заливаю котлеты и тушу еще 15 минут. Вкус луковых котлет напоминает тефтели. Можно есть горячими и холодными.

Делится рецептом луковой начинки для пиццы.

- Полкилограмма лука режу кубиками и поджариваю на растительном масле до прозрачности. Добавляю порезанные 50 граммов бекона. Солю, перчу. Через несколько минут доливаю 50 граммов сметаны. Как приготовится, вбиваю яйцо.

Для теста берет 450 г муки, 2 ч. л. сухих дрожжей, 250 г теплой воды, 2 ст. л. масла, столовую ложку сахара и пол чайной - соли.

- Тесто получается липким, но станет суше, когда подойдет. Раскатываю лист и выкладываю на смазанный маслом противень. Ложу начинку. Ставлю выпекаться. Луковой пиццей не стыдно друзей угостить, - добавляет Зоя Добровольская.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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24
августа

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