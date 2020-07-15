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Крученики начиняют салом и луком

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— Крученики из говядины и сала впервые попробовала, когда гостила в Германии. Рецепт не сложный. Блюдо получается вкусное и сытное, - говорит 35-летняя Яна Артеменко из Корсунь-Шевченковского в Черкасской области.

— Пол килограмма говядины режу на куски. Мясо отбиваю с обеих сторон. Солю, перчу и намазываю острой горчицей. Оставляю на 15 минут. Нарежьте три луковицы вдоль на восемь частей каждую. Выкладываю по одной или две на мясо. Добавляю три-четыре полоски свежего сала без шкурки. Плотно закручиваю-сначала в середину бока мяса, потом остальное заворачиваю. Так жир из сала остается в середине. Крученики можно закрепить зубочисткой. Но я это делаю обычной ниткой. Ее край оставляю длинный, чтобы при подаче на стол можно было легко размотать.

Крученики фаршированные обжариваю на маргарине в кастрюле из нержавейки. Можно и на растительном масле, но по немецкому рецепту именно так. В кастрюлю заливаю стакан горячей воды. Оставляю тушиться, пока крученики не станут мягкими. Далее в пол-литра теплой воды размешиваю 2 столовые ложки муки так, чтобы не было комочков. Солю по вкусу. Медленно выливаю в кастрюлю столько, чтобы жидкость была по густоте, как сметана. Бросаю лавровый листик и пять горошин черного перца для запаха. Тушу полчаса. Если запечь в духовке, будет еще вкуснее. Подаю на стол с молодой картошкой или пюре, свежими овощами.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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