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понедельник, 13 января 2020 00:31

Кокос для настойки пекут в духовке

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- Кокосовая настойка у меня не заканчивается, - рассказывает 36-летняя Вероника Атаманчук из Радомышля Житомирской области. - Всегда делаю впрок.

Для напитка подойдет кокосовая мякоть или стружка. Я готовлю из свежего кокоса. Стоит до 30 гривен, однако запах сильнее.

Делаю ножом дырку сверху кокоса. Переворачиваю плод, ставлю в чашку, чтобы выбежало молочко. Потом кладу в разогретую до 190 градусов духовку. Оставляю до появления трещины. Обычно это 15 минут. Если не слить молочко, кокос взорвется.

Вынимаю плод и ножом снимаю скорлупу. Мякоть перекручиваю в мясорубке. Добавляю кокосовое молочко. Кто не берет целый кокос, то понадобится 30 граммов стружки. Наливаю пол-литра водки. Добавляю столовую ложку сахара. Медом не стоит заменять, потому напиток будет горчить. Перемешиваю и закрываю на десять дней при комнатной температуре. Раз в два дня встряхиваю. Далее процеживаю через марлю и переливаю в бутылки для хранения.

Когда хочется густого ликера, добавляю сгущенку. Смешиваю 400 граммов стружки с литром водки. Полторы недели держу смесь в темном месте. Процеживаю и добавляю две банки сырой сгущенки. Перемешиваю и ставлю ликер на три дня в холодильник, а не взбалтываю. Так жир из сгущенного молока отслоится и всплывет. Его выбрасываю.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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