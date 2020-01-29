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понедельник, 03 февраля 2020 05:35

Кофейный ликер подслащают сгущенным молоком

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- Люблю вкусные напитки, которые не жгут в груди, - говорит Тамара Ширкова, 49 лет, из села Кременец Рожищенского района Волынской области. - Делаю домашний кофейный ликер. От гвоздики у него пряный вкус, от сгущенки - плотность. Доливаю коньяк, потому что водка дает резкий привкус спирта.

Четыре столовые ложки молотого кофе заливаю половиной стакана воды. Довожу до кипения и снимаю с плиты.

Смешиваю в кастрюле 100 г сахара, пол чайной ложки ванилина и стакан воды. Ставлю на средний огонь. Довожу до кипения и уже на слабом огне провариваю 3 минуты, помешивая. Далее охлаждают до комнатной температуры.

Смешиваю в банке 300 миллилитров коньяка, сахарный сироп и кофе с осадком. Приправляю щепоткой корицы и двумя бутонами гвоздики. Банку закрываю и встряхиваю. Ставлю на сутки в темное место, а потом фильтрую напиток через марлю. Добавляю 200 граммов сгущенного молока и перемешиваю до однородности. Переливаю в стеклянную бутылку и ставлю на сутки в холодильник.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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