Картофельный суп подают в хлебных чашах

- Впервые попробовала картофельный крем-суп на фестивале уличной еды, - говорит 34-летняя Ирина Коломиец из Черкасс. - Понравился вкус и способ подачи. Рецепт поразил тем, что все составляющие простые.

Крем-суп готовят на два человека.

- Разогреваю духовку до 200 градусов, - рассказывает. - Очищаю головку чеснока, срезаю верхушку на 2-3 миллиметра. Сверху смазываю чайной ложкой оливкового масла. Заворачиваю в фольгу и ставлю в духовку на 35-40 минут. Нарезаю кольцами три луковицы-порея. Обжариваю на ложке оливкового масла.

Режет 8 красных картофелин мелкими кубиками.

- Всыпаю в кастрюлю и добавляю литр овощного бульона. Довожу до кипения, уменьшаю огонь. Всыпаю пол чайной ложки прованских трав. Варю 10-15 минут до готовности картофеля, снимаю. Добавляю зубчики печеного чеснока, щепотку соли и перца. Все взбиваю блендером до однородной массы.

Добавляет 5 ст. л. консервированной кукурузы. Вымешивает.

- Буханку ржаного хлеба разрезаю пополам. Аккуратно вынимаю мякоть. Режу ее на кубики, посыпаю солью и смесью приправ. Выкладываю на противень. Рядом ставлю две хлебные чаши. Запекаю в духовке 15-20 минут. Корочка должна подрумяниться. Разливаю горячий суп в хлебные чаши. Украшаю измельченной зеленью, посыпаю красным перцем. Подаю с сухариками, - говорит Ирина Коломиец.