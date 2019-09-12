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понедельник, 16 сентября 2019 00:50

Картофельный рулет начиняют сыром

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- Картошки дома всегда много. Пеку с ней рулет. Его посыпаю сыром, чтобы взялся сверху хрустящей корочкой, - рассказывает Анастасия Саранча, 52 года, из Макарова Киевской области.

Варит с кожурой 0,5 кг картофеля. Чистит и перетирает через сито. Сыплет стакан муки, яйцо, щепотку соли, замешивает тесто. Для начинки мелко режет луковицу. Обжаривает до прозрачности. Измельчает 0,5 кг шпината и выкладывает к луку. Обжаривает 2-3 мин. Перекладывает в миску, чтобы остыло. Добавляет 100 г творога и столько же - тертого твердого. Разбивает яйцо, солит и перчит. Взбивает вилкой и перемешивает начинку. Раскатывает картофельное тесто и выкладывает 200 г тонко порезанного бекона. Накрывает начинкой. Сворачивает тесто в рулет, оборачивает полотняной салфеткой и завязывает концы. Ставит на плиту широкую кастрюлю, наливает в нее 3 л воды. Когда закипит, кладет рулет на 30 мин. Охлаждает.

Разрезает рулет на куски, выкладывает в форму для запекания. Поливает 70 г растопленного сливочного масла и посыпает еще 100 г тертого твердого сыра. Запекает 15 мин. при температуре 200 ° C. Сразу подает на стол.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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