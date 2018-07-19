- На огороде хороший урожай кабачков, - говорит 52-летняя Елена Мельник из Нежина Черниговской области. - Что с ними только не делала - консервировала, запекала, даже компоты с алычой и кабачком закручивала на зиму. Еще готовлю запеканку из кабачков и куриного филе.

Отваривает одну куриную грудку средней величины. Нарезает кубиками.

- Выбираю два небольших кабачка. Очищаю от кожи. Половину одного кабачка режу тонкими круглыми ломтиками, ими буду украшать запеканку. Остальные нарезаю крупными кубиками, - говорит хозяйка.

Полукольцами режет луковицу. На подсолнечном масле обжаривает до легкого золотистого цвета. Вбрасывает один измельченный зубчик чеснока и нарезанные кубиками кабачки. Тушит на легком огне 5-8 мин., добавляет щепотку соли.

- Слегка взбиваю два яйца. Добавляю 250 граммов творога, 100 миллилитров сливок. Натираю 150 граммов твердого сыра и добавляю в остальные продукты. Тщательно перемешиваю, солю и перчу. Смешиваю кабачковую смесь с нарезанной грудкой. Перекладываю в смазанную сливочным маслом форму для запекания.

Заливает творожной массой и равномерно распределяет по форме.

- Сверху выкладываю кабачок, нарезанный на круглые куски. Натираю еще 100 граммов твердого сыра и посыпаю запеканку. Разогреваю духовку до 180-200 градусов и выпекаю в течение получаса. Перед подачей разрезаю на порции и украшаю измельченной зеленью. Кабачковая запеканка вкусная с домашней сметаной.