Кабачковая запеканка вкусная с домашней сметаной

 
Ексклюзивы
1/5
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 333
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
5 Просмотров: 3843
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 387
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 918
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 2772
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3187
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 684
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 6579
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Просмотров: 1260
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3951
Фото
Все фото
2
2
6
6
5
Черкасский рулет с маком не черствеет двое суток
Черкасский рулет с маком не черствеет двое суток
Торт-машину покрывают листом красного зефира
Торт-машину покрывают листом красного зефира
Курицу в тыкве посыпают пармезаном
Курицу в тыкве посыпают пармезаном
Морские гребешки едят с грибным соусом
Морские гребешки едят с грибным соусом
Свистуны пекут из картофеля
Свистуны пекут из картофеля
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 3789
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 657
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3951
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3573
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 26947
Колонка
Олена Павлова
Олена Павлова
22 июля 2018
Просмотров: 1269
Жіночі штани
– А де це ти, доцю, взяла таке дрантя? – запитують мене дві старші жінки на базарі у Верховині на Івано-Франківщині. – Я за ...
понедельник, 23 июля 2018 07:51

Кабачковая запеканка вкусная с домашней сметаной

  Комментировать
 

- На огороде хороший урожай кабачков, - говорит 52-летняя Елена Мельник из Нежина Черниговской области. - Что с ними только не делала - консервировала, запекала, даже компоты с алычой и кабачком закручивала на зиму. Еще готовлю запеканку из кабачков и куриного филе.

Отваривает одну куриную грудку средней величины. Нарезает кубиками.

- Выбираю два небольших кабачка. Очищаю от кожи. Половину одного кабачка режу тонкими круглыми ломтиками, ими буду украшать запеканку. Остальные нарезаю крупными кубиками, - говорит хозяйка.

Полукольцами режет луковицу. На подсолнечном масле обжаривает до легкого золотистого цвета. Вбрасывает один измельченный зубчик чеснока и нарезанные кубиками кабачки. Тушит на легком огне 5-8 мин., добавляет щепотку соли.

- Слегка взбиваю два яйца. Добавляю 250 граммов творога, 100 миллилитров сливок. Натираю 150 граммов твердого сыра и добавляю в остальные продукты. Тщательно перемешиваю, солю и перчу. Смешиваю кабачковую смесь с нарезанной грудкой. Перекладываю в смазанную сливочным маслом форму для запекания.

Заливает творожной массой и равномерно распределяет по форме.

- Сверху выкладываю кабачок, нарезанный на круглые куски. Натираю еще 100 граммов твердого сыра и посыпаю запеканку. Разогреваю духовку до 180-200 градусов и выпекаю в течение получаса. Перед подачей разрезаю на порции и украшаю измельченной зеленью. Кабачковая запеканка вкусная с домашней сметаной.

Автор: Василина КОПИТКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кабачковая запеканка вкусная с домашней сметаной». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
июля

В концлагере Треблинка работали русские, украинцы и поляки

Самое читаемое
Золотой туалет и кровать королевских размеров: показали самолете Путина
Золотой туалет и кровать королевских размеров: показали самолете Путина
9
 1 Просмотров: 52168
Как работает первая атомная станция СССР за полярным кругом
Как работает первая атомная станция СССР за полярным кругом
16
 Просмотров: 31132
Как жена арбитра финала Кубка мира теребит сердца поклонников
Как жена арбитра финала Кубка мира теребит сердца поклонников
13
 Просмотров: 27189
В России присвоили себе украинский город
В России присвоили себе украинский город
 43 Просмотров: 21924
Прослужат долго: эксперты рассказали, как следует заряжать смартфоны
Прослужат долго: эксперты рассказали, как следует заряжать смартфоны Просмотров: 14634
Еда
Запеченого цыпленка поливают вишневым соусом
Запеченого цыпленка поливают вишневым соусом Просмотров: 9
Окрошку готовят на пиве
Окрошку готовят на пиве Просмотров: 18
Малиновый ликер имеет привкус апельсина
Малиновый ликер имеет привкус апельсина Просмотров: 9
Семена настурции маринуют вместо каперсов
Семена настурции маринуют вместо каперсов Просмотров: 9
Белорусские вареники начиняют лесными грибами
Белорусские вареники начиняют лесными грибами Просмотров: 144
Больше всего комментируют
43
В России присвоили себе украинский город
38
После победы в Москве Усика представят к Герою Украины
11
Гассиев - Усик. Украинец победил россиянина и стал абсолютным чемпионом мира
10
"Надо подождать" - автокефалию Украинской церкви перенесли
8
Шпионка Путина участвовала в оккупации Крыма
Голосов: 265
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua