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понедельник, 23 ноября 2020 06:10

Фасолевые котлеты начиняют орехами

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28 ноября начинается 40-дневный Рождественский пост. Продлится до 6 января. В это время христиане восточного обряда не употребляют мясо, масло, молоко, яйца и сыр. В понедельник, среду и пятницу запрещено есть рыбу и пить вино.

- Постная пища не должна быть пресная. Пощусь 10 лет и знаю, чем разбавить привычные блюда, - рассказывает Юлия Сикунова, 58 лет, из поселка Кегичевка Харьковской области. - Обед начинаю закарпатской зганянкой - супом из квашеной капусты. Наваристый от фасоли. Пикантный благодаря паприке. Напоминает капустняк, но без картофеля.

Замачиваю 150 граммов фасоли на ночь. Тогда варю в 3 литрах воды почти до готовности. До золотистого обжариваю нарезанные кубиками две луковицы. Сыплю столовую ложку муки и перемешиваю. Жарю еще минуту. Добавляю к фасоли. Сюда же тру на крупную терку морковку и бросаю 500 граммов квашеной капусты. Сдабриваю двумя лавровыми листами и чайной ложкой молотой паприки. Солю и перчу. Варю еще 20 минут. Сыплю столовую ложку сахара.

К зганянке готовлю котлеты или голубцы. Стакан фасоли замачиваю на ночь, варю и разминаю вилкой. Довожу до кипения 100 граммов риса и отцеживаю. Запариваю кочан капусты, разбираю на листья. Солю, приправляю смесью перцев. Для начинки поджариваю измельченную луковицу и тертую морковку. Добавляю килограмм резаных шампиньонов и тушу до испарения жидкости. Все смешиваю с рисом и фасолью. Бросаю измельченный пучок петрушки и заворачиваю голубцы.

Фасолевые котлеты нежные, внутри почти кремовые. Снаружи- с хрустящей корочкой. Лук им придает сочность и сладковатый привкус.

Замачиваю 200 граммов фасоли на ночь. Чтобы быстрее размякла, сыплю пол чайной ложки соды. Тогда промываю и отвариваю с двумя измельченными картофелинами. Жарю порезанную кубиками большую луковицу до прозрачности. Ее измельчаю в блендере с картофелем, фасолью и двумя зубчиками чеснока. Обычно добавляю в котлеты сыр, но в пост заменяю его на горсть измельченных грецких орехов. Взбиваю до однородности. Добавляю три столовые ложки муки и вымешиваю. Отдельно соединяю 50 граммов муки и две столовые ложки панировочных сухарей - обваливать котлеты. Жарю на среднем огне с двух сторон до подрумянивания.

В паштет добавляют яблоко

- В пост паштет из фасоли выручает. Мажу им черный хлеб. Бутерброды украшаю солеными огурцами и семенами подсолнечника, - рассказывает киевлянка Алина Сидорчук, 38 лет.

- Замачиваю треть стакана белой фасоли на ночь. На слабом огне отвариваю. Солю в конце. Жарю до прозрачности измельченную луковицу. Добавляю по столовой ложке сахара и сушеного майорана, два лавровых листа. Перемешиваю и готовлю еще 2 минуты. Вынимаю лавровый лист и добавляю тертое на мелкой терке яблоко, обжариваю. Тогда взбиваю до однородности с фасолью.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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