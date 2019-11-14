Джин и бренди делают дистиллятором

- Дистиллятор позволяет готовить в домашних условиях любые спиртные напитки. Водку, сидр, крепленые вина, виски, кальвадос, настойки, бальзамы, наливки, ликеры. А также крепкие - бренди, ром и джин. И это качественный продукт, а не подделка, - говорит инженер-технолог 31-летний Артем Урусов из Харькова.

После двух перегонок на дистилляторе получают чистый спирт без следа сивушных масел и посторонних запахов. Максимальная крепость - 96,6%. В среднем из 1 кг сахара на выходе получают 1 л 40-градусного продукта.

- Продают дистилляторы из пищевой нержавеющей стали. Материал долговечен, устойчив к агрессивным средам. Даже если такой аппарат использовать ежедневно, прослужит много лет.