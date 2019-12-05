Домашний коньяк настаивают четыре дня

- Чернослив смягчает спирт, насыщает копченым ароматом. "Коньяк" на нем не печет, легко пьется, - рассказывает 45-летний Святослав Шклярук из Сум.

Вбрасывает в 3-литровую банку 6 шт. чернослива, 10 бутонов гвоздики, 100 г сахара и 1 ст. л. ванильного. Заливает 3 л водки, кладет два пакетика черного чая без ароматизаторов. Закрывает банку капроновой крышкой, взбалтывает и ставит в кладовку. Настаивает четыре дня.

- Там настойка стоит до помутнения, встряхивать не надо, - продолжает. - Потом процеживаю от осадка через двойной слой марли, переливаю в хорошие бутылки. Храню в погребе.