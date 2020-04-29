Домашнее пиво проверяют йодом

— Сделал в кладовке минипивоварню. Варю пиво, от которого голова не болит. Легко пьется и сладковатое по вкусу, - рассказывает Анатолий Онуфриевый, 54 года, из села Дрыглов Чудновского района Житомирской области.

— В эмалированной кастрюле нагреваю до 80 градусов 20 литров воды. Кладу 3 килограмма ячменного солода. Варю 15 минут, помешивая. Накрываю кастрюлю и оставляю на 1,5 часа.

Процеживаю сусло через марлю или мелкое сито. Готовность проверяю йодом. В чашку набираю немного жидкости и капаю вещество. Оно не должно изменить цвет. Если посинело, надо доварить.

Добавляю 20 граммов хмеля. Половину вбрасываю сразу, остальное в середине приготовления. Варю 1,5 часа, снимая пену. Далее надо быстро охладить напиток до 25 градусов, чтобы началось брожение. Переливаю его в стерилизованный бутыль и ставлю в кастрюлю с ледяной водой. Добавляю 10 граммов пивных дрожжей. Хорошо взбалтываю и закрываю крышкой с отверстием. Туда вставлю трубку от капельницы. Второй конец кладу в банку с чистой водой. Бутыль переношу в теплое темное место на неделю. Потом пиво разливаю в бутылки и храню в холодильнике.