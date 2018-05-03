Для торта "Пенек" коржи скручивают в спираль

- На праздники, когда приходит много гостей, готовлю торт "Пенек", - рассказывает 33-летняя Марьяна Добрянская из поселка Немиров Яворовского района Львовской области. - Он вкусный и оригинальный. Гостей поражает, что коржи размещены вертикально.

Готовит тесто для первого коржа. В глубокую посуду высыпает 1 стакан сахара. Добавляет три желтка и 8 ст. л. воды. Взбивает миксером до однородной массы, чтобы растворился сахар. Добавляет 1 ст. л. порошка для печенья и 1,5 стакана муки. Вымешивает.

- В другой посуде взбиваю три белка до пены. Добавляю в остальную массу и слегка ложкой перемешиваю. Форму для выпекания смазываю маргарином или маслом, присыпаю мукой. Можно постелить пергаментную бумагу. Выливаю тесто. Его надо аккуратно разровнять, чтобы получился слой равномерной толщины. Важно, чтобы форма для выпечки была квадратная или прямоугольная, потому что потом разрезаю коржи на равные части, - говорит Марьяна.

Так же выпекает еще два коржа. В один дополнительно всыпает 2 ст. л. какао, а в другой - полстакана размоченного изюма или столько же орехов или мака. Выходит один белый корж, один с какао и один с начинкой.

- Ставлю в разогретую до 200 градусов духовку на средний уровень. В моей газовой бисквит выпекается 10-12 минут. В электрической - от 5 минут, так что не пропустите. Дверцы нужно открывать не полностью, чтобы бисквит не осел от перепада температур. Шпажкой проверяю готовность коржа. Если стал пышным и сухим внутри - можно вынимать. Не стоит сильно запекать. Пересушенный бисквит может треснуть при сворачивании.

На некоторое время оставляет коржи в прохладном месте.

Для заварного крема разогревает на маленьком огне 1,2 л молока. Добавляет 12 ст. л. муки. Доводится до кипения, постоянно помешиваем, чтобы не подгорело.

- Когда молоко остынет, добавляю 400 граммов масла. Беру самой высокой жирности, комнатной температуры, чтобы было мягкое. Всыпаю два стакана сахара. Пробую, насколько сладкое, иногда добавляю еще. На мелкой терке натираю цедру с четвертинки лимона. Взбиваю массу блендером. Добавляю по одной-две ложки молока во время взбивания. Оно должно быть холодное - от теплого крем потечет.

Когда коржи остыли, разрезает каждый из них поперек на две равные части. Затем каждую часть - еще на три части.

- Из коржа выходит шесть кусков - в общем 18. Следите, чтобы они были одинакового размера. Обычно измеряю нитью, перед тем, как резать. Намазываю кремом первый кусок. Скручиваю его и ставлю вертикально посередине большой круглой тарелки. Намазываю следующий корж и прикладываю к предыдущему, обматывая его. Выглядит как спираль. И так чередую лепешки: светлый, с какао, с начинкой.

На один торт идет девять лепешек. Если крем жидкий и они плохо держатся, обвязывает лентой и ставит в холодильник. Через несколько часов ленту снимает.

- Оставляю на ночь, чтобы коржи пропитались кремом. Но достаточно и трех-шести часов. Украшаю всем, что есть под руками. Верх заливаю остатками крема. Можно полить шоколадом и посыпать кокосовой стружкой. В летний сезон выкладываю свежую землянику, клубнику и мяту.