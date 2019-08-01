Для крем-супа цветную капусту варят в молоке

- Популярность приобретают крем-супы, - говорит 44-летняя Наталия Хоменко, повар столичной кейтеринговой фирмы. Их рецепты простые и не содержат дорогих ингредиентов.

Берет 0,5 кг цветной капусты. Промывает в холодной воде.

- Разбираю на соцветия и кладу в кастрюлю. Наливаю 0,5 литра молока, варю на медленном огне. Две морковки натираю на крупной терке. Две луковицы нарезаю мелкими кубиками и добавляю щепотку соли. Кладу в сковородку 100 г масла и разогреваю. Всыпаю морковь, затем - лук. Поджариваю овощи до мягкости.

Добавляет их к капусте и проваривает 10 мин.

- Готовность капусты проверяю вилкой, потому что старая варится дольше. Если недоварится, плохо перемелется блендером. Будут комки. Когда капуста уже мягкая, вливаю 200 миллилитров сливок жирностью 20 процентов. Довожу до кипения. За это время натираю три плавленых сырка на крупной терке. Лучше выбирать более дорогие, они содержат меньше консервантов. Всыпаю сыр к остальному и перемешиваю деревянной лопаткой.

Солит и перчит по вкусу. Всыпает 2 г мускатного ореха.

- Он придает аромат, и капуста не будет ощущаться. Все перемалываю блендером до консистенции сметаны. Следите, чтобы не было комков. К супу подаю сухарики или куски багета, обжаренные в яйце с сыром.

Для сухарей берет тостовый хлеб. Он быстро поджаривается.

- Нарезаю кубиками, посыпаю специями и опрыскиваю маслом. Можно добавить немного соли. Подсушиваю в духовке или поджариваю на сковороде.

- Любителям овощей понравится паприкаш из кабачков, - говорит Наталья Хоменко.

Морковку нарезает крупными кубиками.

- Выкладываю на сковороду и обжариваю в масле на медленном огне. 200 граммов болгарского перца и кабачок нарезаю кубиками такой же величины. Добавляю к моркови и обжариваю 10 минут. Добавляю 300 граммов нарезанных помидоров.

Перемешивает деревянной лопаткой.

- Помидоры мягкие, поэтому должны жариться 5 минут, чтобы не потеряли форму. Вливаю 100 миллилитров сметаны любой жирности. Солю и перчу по вкусу. Всыпаю 20 граммов паприки и столовую ложку сахара. Все тщательно перемешиваю и оставляю на малом огне. Измельчаю пучок петрушки и два зубчика чеснока.

Посыпает ими овощи и доводит до готовности.

- Не надо блюдо разваривать, куски должны быть цельные. В общем - готовится 20 минут. Паприкаш подают с молодой отварной картошкой или рисом. Блюдо можно посыпать тертым сыром и запечь в глиняном горшке. Для тех, кто любит острые блюда, советую добавить молотый красный перец, - советует Наталья Хоменко.