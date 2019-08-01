Для крем-супа цветную капусту варят в молоке

 
Ексклюзивы
1/5
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 2016
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 9603
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
1 Просмотров: 13068
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 666
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2673
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3042
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2862
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 720
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 1089
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7110
Фото
Все фото
2
2
6
6
5
Черкасский рулет с маком не черствеет двое суток
Черкасский рулет с маком не черствеет двое суток
Торт-машину покрывают листом красного зефира
Торт-машину покрывают листом красного зефира
Курицу в тыкве посыпают пармезаном
Курицу в тыкве посыпают пармезаном
Морские гребешки едят с грибным соусом
Морские гребешки едят с грибным соусом
Свистуны пекут из картофеля
Свистуны пекут из картофеля
Интервью
1/5
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 2601
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 666
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7110
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1044
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2799
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
03 августа 2019
Просмотров: 1395
Ні слова про Путіна
– Три недели отдыхаю и ни слова о Путине не услышал. Красота! – каже на пляжі турецького готелю високий повний чоловік. Нашій сім'ї ...
понедельник, 05 августа 2019 07:45

Для крем-супа цветную капусту варят в молоке

  Комментировать
 

- Популярность приобретают крем-супы, - говорит 44-летняя Наталия Хоменко, повар столичной кейтеринговой фирмы. Их рецепты простые и не содержат дорогих ингредиентов.

Берет 0,5 кг цветной капусты. Промывает в холодной воде.

- Разбираю на соцветия и кладу в кастрюлю. Наливаю 0,5 литра молока, варю на медленном огне. Две морковки натираю на крупной терке. Две луковицы нарезаю мелкими кубиками и добавляю щепотку соли. Кладу в сковородку 100 г масла и разогреваю. Всыпаю морковь, затем - лук. Поджариваю овощи до мягкости.

Добавляет их к капусте и проваривает 10 мин.

- Готовность капусты проверяю вилкой, потому что старая варится дольше. Если недоварится, плохо перемелется блендером. Будут комки. Когда капуста уже мягкая, вливаю 200 миллилитров сливок жирностью 20 процентов. Довожу до кипения. За это время натираю три плавленых сырка на крупной терке. Лучше выбирать более дорогие, они содержат меньше консервантов. Всыпаю сыр к остальному и перемешиваю деревянной лопаткой.

Солит и перчит по вкусу. Всыпает 2 г мускатного ореха.

- Он придает аромат, и капуста не будет ощущаться. Все перемалываю блендером до консистенции сметаны. Следите, чтобы не было комков. К супу подаю сухарики или куски багета, обжаренные в яйце с сыром.

Для сухарей берет тостовый хлеб. Он быстро поджаривается.

- Нарезаю кубиками, посыпаю специями и опрыскиваю маслом. Можно добавить немного соли. Подсушиваю в духовке или поджариваю на сковороде.

- Любителям овощей понравится паприкаш из кабачков, - говорит Наталья Хоменко.

Морковку нарезает крупными кубиками.

- Выкладываю на сковороду и обжариваю в масле на медленном огне. 200 граммов болгарского перца и кабачок нарезаю кубиками такой же величины. Добавляю к моркови и обжариваю 10 минут. Добавляю 300 граммов нарезанных помидоров.

Перемешивает деревянной лопаткой.

- Помидоры мягкие, поэтому должны жариться 5 минут, чтобы не потеряли форму. Вливаю 100 миллилитров сметаны любой жирности. Солю и перчу по вкусу. Всыпаю 20 граммов паприки и столовую ложку сахара. Все тщательно перемешиваю и оставляю на малом огне. Измельчаю пучок петрушки и два зубчика чеснока.

Посыпает ими овощи и доводит до готовности.

- Не надо блюдо разваривать, куски должны быть цельные. В общем - готовится 20 минут. Паприкаш подают с молодой отварной картошкой или рисом. Блюдо можно посыпать тертым сыром и запечь в глиняном горшке. Для тех, кто любит острые блюда, советую добавить молотый красный перец, - советует Наталья Хоменко.

Автор: Василина КОПЫТКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Для крем-супа цветную капусту варят в молоке». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Автобус и фуру рвало на куски от удара: первые кадры с места масштабной аварии
Автобус и фуру рвало на куски от удара: первые кадры с места масштабной аварии
4
 Просмотров: 34830
Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
12
 Просмотров: 15957
Люди хотели устроить &quot;потерпевшей&quot; самосуд: подробности трагедии на Ровенщине
Люди хотели устроить "потерпевшей" самосуд: подробности трагедии на Ровенщине Просмотров: 9414
Вместо пляжа - узкая полоска: что наделал шторм в курортной Кирилловке
Вместо пляжа - узкая полоска: что наделал шторм в курортной Кирилловке
6
 Просмотров: 8379
&quot;Слуга народа&quot; определилась с кандидатом на главу Верховной Рады
"Слуга народа" определилась с кандидатом на главу Верховной Рады Просмотров: 7155
Еда
В ягодный коктейль добавляют шампанское
В ягодный коктейль добавляют шампанское
Белые грибы запекают с моцареллой
Белые грибы запекают с моцареллой Просмотров: 9
Сметанный торт делают с маковым крекером
Сметанный торт делают с маковым крекером Просмотров: 9
Шоколадно-малиновый пирог заливают заварным кремом
Шоколадно-малиновый пирог заливают заварным кремом Просмотров: 207
Начинку для вареников готовят с крахмалом
Начинку для вареников готовят с крахмалом Просмотров: 54
Больше всего комментируют
19
Полная готовность: Путин готовится разогнать новый митинг
10
Украинский посол обратился к Суркову из-за протестов в Москве
8
Заставили депутатов разуться: Трускавец готовится к приезду Зеленского
4
"Слуги народа" закончили обучение в Трускавце
3
Суд постановил выплатить Портнову $300 тыс.
Голосов: 410
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua