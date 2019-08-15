Чебуреки готовят на кабачковом тесте

- Когда на быструю руку нужно приготовить ужин, жарю кабачковые чебуреки, - говорит 43-летняя Екатерина Ризак из Ивано-Франковска. - Лучше всего их готовить на антипригарной сковороде без масла.

0,5 кг куриного филе и луковицу перемалывает на мясорубке.

- Добавляю соль и перец, вымешиваю. Разогреваю сковороду, слегка обжариваю на растительном масле 5 минут.

Снимает кожуру с 500 г кабачков.

- Нарезаю кубиками и перебиваю в блендере до однородной массы. Вбиваю два яйца и хорошо вымешиваю. Добавляю щепотку соли, два стакана молока. Сыплю столовую ложку кукурузной муки, а потом два стакана пшеничной. Хорошо перемешиваю, чтобы не было комочков. Кладу пучок измельченного укропа, две столовые ложки масла. Тесто довожу до однородной массы. Должно быть немного гуще, чем на обычные блины.

Смазывает сковородку маслом только для жарки первого блина.

- Выливаю черпачок теста, распределяю по всей поверхности. Через полминуты выкладываю начинку на половину блина, разравниваю ее ложкой. Второй частью накрываю, так формирую чебурек.

Края аккуратно прижимает, чтобы слепились.

- Накрываю крышкой и обжариваю по минуте с каждой стороны. По рецепту получается шесть-восемь чебуреков.