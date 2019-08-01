Белые грибы запекают с моцареллой

- Имеем дачу возле леса, муж часто собирает много грибов, - говорит львовянка 46-летняя Оксана Бродяк. - Белые считают самым большим деликатесом. Поэтому готовлю их по изысканному рецепту - запекаю с моцареллой и розмарином.

800 г белых грибов очищает и моет. Просушивает на бумажных полотенцах.

- Грибы нарезаю на ломтики одинаковой величины. В сковородку выкладываю две столовые ложки сливочного масла и разогреваю на легком огне. Добавляю грибы и обжариваю до золотистого цвета. Нарезаю две луковицы полукольцами. Измельчаю два зубчика чеснока и обжариваю с луком на сливочном масле.

В форму для выпекания выкладывает грибы, а вверху - поджаренный лук с чесноком. Добавляет немного соли и перца.

- Разогреваю верхний гриль в духовке. Нарезаю 250 граммов моцареллы и выкладываю в форму к грибам. Посыпаю четырьмя столовыми ложками тертого пармезана и щепоткой свежего розмарина. Запекаю в течение 5 минут. Блюдо подаю теплым. Рецепт рассчитан на четырех человек, - говорит Оксана Бродяк.