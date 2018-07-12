Белорусские вареники начиняют лесными грибами

— Вареные вареники никогда не сравняются с печеными. Они хрустящие и более ароматные. Делаю белорусские кундюмы с грибами, — рассказывает 54-летняя Зинаида Гавриш из города Черкассы. — Эти вареники сначала пеку в духовке, а затем тушу в сметане.

Для теста смешивает стакан муки и полстакана манной крупы. Наливает полстакана кипятка и 2 ст. л. масла. Добавляет 1/3 ч. л. соли и быстро перемешивает ложкой. Выкладывает тесто на стол и вымешивает его, чтобы стало мягким, а не липким. Заворачивает в пленку и кладет в холодильник.

— Для начинки беру лесные грибы. Купленные шампиньоны не подойдут. Они не мясистые и не такие ароматные. Сейчас уже появляются в лесах и посадках грибы. Если нет дома свежих, подойдут мороженые.

Варит 200 г грибов в подсоленной воде 10 мин. Чистит и измельчает луковицу. Обжаривает на масле до золотистого цвета. Добавляет нарезанные отваренные грибы. Полстакана гречневой крупы заливает стаканом воды. Доводит до кипения. Уменьшает огонь и варит до испарения жидкости. Снимает с плиты и держит под крышкой 10 мин.

— Вместо гречки можно брать рис. Делала также с фасолью. Нужно взять банку консервированной. Размять вилкой и смешать с грибами.

Гречку после настаивания обжаривает с грибами 3–4 мин. Приправляет 1/2 ч. л. соли и черного молотого перца. Перемешивает.

Начинает лепить вареники. Раскатывает тесто в тонкий пласт и режет на квадраты со сторонами 5 см. Кладет на середину каждого по столовой ложке начинки. Лепит края теста в форме треугольника и перекладывает их на смазанный маслом противень. Ставит в духовку с температурой 200°С до зарумянивания. Перекладывает вареники в горшки.

Поливает грибным отваром и 0,5 стакана сметаны. Накрывает фольгой и ставит в духовку на 15 мин. Вынимает, раскладывает по тарелкам. Посыпает измельченной петрушкой.

— Чтобы блюдо было пикантнее, приправляю измельченным чесноком или жареным луком.