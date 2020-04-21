Баклажаны заливают имбирно-медовым соусом

- Это блюдо вкусное горячее и холодное. Можно подавать с мясом, рисом или лапшой. Времени отнимает немного, — говорит 51-летняя Валентина Бурко из города Великие Мосты Сокальского района Львовской области.

— Большой баклажан режу брусками 6 на 2 сантиметра, солю, оставляю на 10 минут. Болгарский перец и морковь нарезаю соломкой. Морковь можно измельчить на корейской терке.

На сковороду вливаю масло и на большом огне 1-2 минуты обжариваю морковь. Перекладываю в кастрюлю. То же делаю с перцем. Овощи должны остаться твердые, только подрумяниться.

Баклажаны обваливаю в столовой ложке картофельного крахмала. Обжариваю на масле 3-4 минуты.

Смешиваю чайную ложку сухого молотого имбиря, две столовые ложки жидкого меда, четыре столовые ложки соевого соуса, три столовые ложки яблочного уксуса, один-два зубчика тертого чеснока. Заливаю овощи этой смесью, добавляю еще пол-стакана воды. Провариваю 2-3 минуты. Даю настояться. Аромат баклажанов настолько насыщенный, что перебивает запах других блюд на столе.