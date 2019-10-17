Японские пельмени поджаривают до румяной корочки

- Решила для разнообразия приготовить японские пельмени гедза. Мужу и детям понравилось. Начинку в них можно делать разную. Чаще всего готовят ее из фарша и овощей. Бывает из морепродуктов. Но мои больше любят мясную, - говорит 37-летняя Татьяна Ларионова из Одессы.

Для теста на гедза использует два стакана муки, 200 мл воды и 1/2 ч. л. соли. Для мясной начинки берет 500 г нежирного фарша, 200 г пекинской капусты, корень имбиря длиной 4 см, репчатую луковицу, пять зубчиков чеснока, пучок зеленого лука, по 1 ст. л. крахмала и воды, 1/2 ч. л. сахара, соевый соус, соль и перец по вкусу.

- В теплую воду добавляю соль. Размешиваю и выливаю в сосуд с просеянной мукой. Замешиваю крутое тесто. Завертываю в пленку и кладу в холодильник на час.

Листья пекинской капусты мелко шинкует. Корень имбиря и чеснок натирает на терке. Измельчает репчатый и зеленый лук. Последний без белой части. Объединяет все это с фаршем. Добавляет воду и сахар, солит, перчит. Хорошо вымешивает.

- Тесто раскатываю максимально тонко. Вырезаю из него кружки диаметром примерно 7-8 сантиметров. Кто любит миниатюрные, можно делать меньше.

В центр каждого кладет начинку. Смазывает края теста водой, чтобы лучше залепливалось. Складывает пополам. Защипывает в форме полумесяца, собирая тесто складками.

- На дно сковороды выкладываю сырые гедза. Заливаю их до половины горячей водой. Накрываю крышкой и пропариваю на среднем огне 5-7 минут. Когда вся влага испарилась, наливаю в сковороду немного масла. В идеале надо кунжутное, но если нет - можно заменить.

Поджаривает гедза с одной стороны до румяной, хрустящей корочки. Перед подачей посыпает измельченным зеленым луком. Подает гедза с соевым соусом.