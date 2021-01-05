Американские ученики обедают гамбургерами

Во Франции бесплатные обеды получает половина учеников. На школьных досках объявлений вывешивают меню на неделю.

— Родители планируют питание ребенка, — объясняет учительница Мари Горан из Лиона. - Чтобы не получилось так, что ребенок пообедал томатным супом, а на ужин ему дают такой же.

Школьный обед содержит свежие и приготовленные овощи и фрукты, животные белки, частично в виде молокопродуктов, углеводы. Должен быть сыр, мясной стейк или рыба, яблочный пирог, салат.

В итальянских школах обедают рисом или пастой, мясом или рыбой, двумя или более овощными салатами и фруктами.

Запрещено кормить школьников жареными во фритюре блюдами. В популярные обеды входят минестроне, ризотто с грибами и мороженое.

"Национальная программа школьных обедов" в США предусматривает недорогое или бесплатное питание для 31 млн учащихся.

В типичных меню - гамбургер, жареные куриные крылышки, картофель фри, фрукты или соки, шоколадное печенье.

— Школьное питание — наша боль, — говорит кардиолог Шейла Бронн из Бостона. — Мы пытались воевать с государственными учебными заведениями, но там руководствуются вкусами детей. А те хотят жареную картошку и бургеры.

Питание в школе соответствует стандартам для взрослых американцев. Рекомендуют, чтобы не более 30% калорий приходилось на жиры и менее 10% — на насыщенные жиры. Школьные обеды должны обеспечивать треть рекомендуемой нормы белка, витамина А, витамина С, железа, кальция и калорий.

В Японии обед готовят в школе.

Затем ученики по очереди приносят его в класс, чтобы поесть. Обычно дают суп с рисом или лапшой, рыбу, приготовленные овощи и небольшой десерт — фрукты, пудинг, молоко.

— К японской системе питания трудно привыкнуть, — рассказывает переводчица Анна Титова из Украины. - Мой сын сначала ходил в садик во Львове, а потом в Токио. Здесь обедают тем, что дети приносят из дома. Просила подогревать. Но мне объяснили, что этого делать не стоит. Сейчас сын ходит в школу. Ежедневно дают рис, овощи и яйцо или рыбу.

Ученики в Южной Корее обедают рисом, маринованными овощами, мясом, рыбой или сыром тофу с овощами.

Иногда добавляют суп. На десерт школьникам предлагают свежие фрукты и йогурт.