В Украине будут создавать образовательные округа Фото: poglyad.tv

Местные власти сел, поселков, районов и объединенных территориальных общин смогут объединяться для создания образовательных округов.

Соответствующее постановление утвердил Кабинет министров. К образовательных округов также могут входить: опорные школы, учреждения дополнительного образования, культуры и спорта в пределах одного или нескольких регионов.

"В документе мы уделили большое внимание вопросу опорных школ - выписали процедуру конкурса на получение такого статуса, минимальное количество учеников, структуру учебного процесса. Возможность для образования образовательных округов должно стимулировать власть на местах внимательнее относиться к сети образовательных учреждений и эффективно тратить средства на их содержание", - сообщила министр образования Украины Лилия Гриневич.

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Сейчас в Украине насчитывается 785 опорных школ и 1272 их филиалов. Теперь количество учеников в таких школах должна составлять не менее 200 человек.

"Заведение, к которому вкладывать ресурсы из нескольких региональных и государственного бюджета, должен охватывать качественным образованием больше детей", - говорят в Министерстве образования.

Обустраивать школы планируют на принципах Нового образовательного пространства. Так, учредители вынуждены учитывать фактическую материально-техническую базу учреждения, энергоэффективность здания и возможность для обучения детей с особыми образовательными потребностями.

В состав образовательного округа могут входить инклюзивно-ресурсные центры и межшкольные ресурсные центры.