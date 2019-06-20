Донецкие школьницы получили наивысший балл на ВНО

Две школьницы из Донецка получили 200 на ВНО по украинскому языку и литературе Фото: Информационное агентство АСС

В 2019 году 200 баллов на ВНО по украинскому языку и литературе получили 17 абитуриентов.

Две школьницы из Донецкой области по результатам внешнего независимого оценивания набрали наибольшее количество баллов по обязательному для всех предмету - украинскому языку и литературе, сообщает в Facebook председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куц.

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"200 баллов по украинскому языку и литературе получили по результатам ВНО две школьницы из Донецкой области - ученица Волновахского общеобразовательной школы номер 5 Анастасия Денисенко и ученица 69-й школы Мариуполя София Персани", - говорит Александр Куц.

Также председатель поздравил родителей девушек и их педагогов с отличным результатом.

В 2019 году порог "сдал / не сдал" по украинскому языку и литературе преодолели 84% участников тестирования.