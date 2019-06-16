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воскресенье, 16 июня 2019 15:16

Школы будут встраивать во многоэтажки

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Школы будут встраивать во многоэтажки
Наиболее переполнены школы в Чернигове. Фото: Евгений Капустин / Pixabay

В Украине планируют узаконить строительство начальных школ во многоэтажках.

"В новых строительных нормах мы уже разрешили делать встроенные в жилые дома детские сады. Сейчас находимся на пороге решения, чтобы также разрешить возможность делать встроенные школы до 4-го класса включительно. Ведь города уплотняются, поэтому потребность в школах и садиках будет только увеличиваться ", - заявил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.

Сейчас минимальный размер участка, где можно построить школу, составляет 1,4 га. Но в центре крупных городов, в условиях плотной застройки выделить такую ​​площадь почти невозможно.

По словам Парцхаладзе, самые переполненые школы в Чернигове - 50,5% учебных заведений, Луцке - 50%, Ровно - 50,7%, Тернополе - 49,1% и Киеве - 29%.

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При проектировании таких школ должны быть обязательно выполнены пожарные, санитарные и другие условия, инсоляция и шумоизоляция помещений.

Предложение поддерживают Министерство образования и науки Украины, ДСНС и другие профильные ведомства.

Приняли новые строительные нормы по подземным паркингам в новостройках. Теперь стоянки смогут достигать 9-ти этажей, сообщает 24канал.

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16
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