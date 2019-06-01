В Украине появятся многоуровневые паркинги с лифтами

По новым нормам увеличится этажность подземных паркингов, и появится подъемник. Фото: РосЗМИ

Приняли новые строительные нормы по подземным паркингам в новостройках.

С новыми изменениями подземные стоянки смогут достигать 9-ти этажей, сообщает 24канал.

Вместе с тем в многоуровневых паркингах установят лифты и подъемники для машин, которые будут стоять на нижних уровнях.

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Въезды на стоянки должны будут находиться отдаленно от окон жилых домов.

До этого количество уровней в подземных паркингах было ненормированным.

Дефицит паркингов, отсутствие системы видеонаблюдения, миграция криминальных элементов с Востока Украины подальше от ОРДЛО ‒ это лишь некоторые причины, объясняющие удручающую статистику украденных автомобилей в Украине. Только в прошлом году было украдено 4092 машины, в 2017 году этот показатель был еще хуже ‒ 5684 автомобиля. Больше всех страдает столица ‒ почти каждая четвертая украденная машина переходит "в плохие руки" именно в Киеве. Ситуацию усугубляет и низкая раскрываемость преступлений. Из 766 автомобилей, украденных за первые три месяца 2019 года, законным владельцам удалось вернуть всего 250 машин (32,6%), что свидетельствует о малоэффективной работе правоохранительных органов.