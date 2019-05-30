Автомобильная мафия не спит: Киев бьет рекорды по количеству угонов

Почти каждое четвертое похищенное авто переходит "в плохие руки" именно в Киеве. Фото: UaMotors

Дефицит паркингов, отсутствие системы видеонаблюдения, миграция криминальных элементов с Востока Украины подальше от ОРДЛО ‒ это лишь некоторые причины, объясняющие удручающую статистику украденных автомобилей в Украине. Только в прошлом году было украдено 4092 машины, в 2017 году этот показатель был еще хуже ‒ 5684 автомобиля. Больше всех страдает столица ‒ почти каждая четвертая украденная машина переходит "в плохие руки" именно в Киеве. Ситуацию усугубляет и низкая раскрываемость преступлений. Из 766 автомобилей, украденных за первые три месяца 2019 года, законным владельцам удалось вернуть всего 250 машин (32,6%), что свидетельствует о малоэффективной работе правоохранительных органов.

По данным сайта apostrophe.ua наибольшей популярностью среди воров пользуются как дешевые модели ВАЗ и Daewoo, так и более дорогие Toyota, Mercedes и Honda. В департаменте уголовного розыска Национальной полиции Украины объясняют, что чаще всего машины крадут со стихийных автостоянок, а Киев с областными центрами бьют анти-рекорды по угонам, поскольку здесь наиболее развита дорожно-транспортная инфраструктура.

Среди любимых мест угонщиков ‒ парковки ТРЦ и дворы многоэтажек. Одна из самых острых проблем столицы ‒ существенная нехватка парковочных площадок. Это не только заставляет водителей оставлять свои машины где ни попадя, но и манит воров ловить "легкую добычу". Помимо этого, крупные города постоянно увеличиваются ‒ появляются целые районы с новостройками. У многих из них нет подземного паркинга. Но даже если бы они были, далеко не все жители могут себе позволить заплатить сверху от 10 до 50 тыс. долларов за такую роскошь.

Страховые компании тоже подтверждают серьезность ситуации. По данным "АХА Страхование", в течение 2018 года компания выплатила 36 млн. грн компенсации за 52 угнанные машины. Андрей Лизогуб, начальник центрального управления урегулирования страховых случаев страховой компании "ТАС", рассказал, что по сравнению с 2017 годом, количество угонов автомобилей среди клиентов компании увеличилось практически втрое. Татьяна Щучьева, директор "Экспресс Страхование", сообщила, что в 2018 году компания выплатила 12,4 млн. грн компенсации своим клиентам за украденные авто. А за первые три месяца 2019 года количество обращений клиентов, лишившихся своих автомобилей, увеличилась на 225% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Проблема может быть решена посредством реализации проекта по установке современных камер видеонаблюдения на территории всей страны, и, в частности, в больших городах. При наличии такой системы видеонаблюдения, искусственный интеллект будет самостоятельно отслеживать путь утраченного авто, и сообщать в полицию о его местонахождении. Но пока до полной имплементации этого проекта еще далеко, водителям остается полагаться на себя и на страховые компании. Эксперты рекомендуют не экономить на безопасности дорогой машины и установить многоуровневую систему защиты ‒ кроме современной системы спутниковой сигнализации, установить еще устройства для блокировки руля, педалей и замка зажигания. Последняя линия защиты ‒ страховой полис КАСКО, который покрывает все страховые случаи, в том числе и угоны. Средняя стоимость страхового полиса составляет от 3,5% до 5% от стоимости автомобиля на момент заключения договора, но есть и более дешевые варианты. Полис за 2% от стоимости машины покроет лишь ограниченное количество страховых случаев. Сейчас цены демократичные, но если власть не вмешается в ситуацию с угонами автомобилей, стоимость страховых полисов может вырасти. И за бездействие правоохранителей придется снова платить автовладельцам.