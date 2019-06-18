Как определить, в какой профессии можно достичь наибольших успехов

Неудовлетворенность работой и своей карьерой негативно влияет на здоровье.

Вы довольны своей работой? Может быть вы занимаетесь работой, которая вам не по душе или не приносит прибыль? Если так, возможно, вы делаете что-то не так.

Чтобы найти место, в котором можно максимально проявить себя и достичь наибольших возможных профессиональных успехов, нужно иметь большую удачу. Но для начала — отчетливо понимать в чем ваше призвание. Тест поможет определить в каком направлении двигаться.

Тест был разработан доктором Сюзанной Деллинджер в 1978 году. Он основан на анализе пяти геометрических фигур, но несмотря на простоту, по своей результативности не уступает более сложным психологическим тестам. Тест поможет вам узнать больше о себе и о работе, в которой вы сможете проявить себя в полной мере. Он даст вам возможность определить не только собственные качества, но и недостатки, которые не дают вам возможности наслаждаться своей работой и добиваться успехов.

Посмотрите на эту картинку внимательно и выберите ту фигуру, которая, как вам кажется, представляет вашу лучшую сторону. А потом следующую наиболее приятную вам из оставшихся. И разместите их все в порядке убывания привлекательности.

Психологический тест с ответами

1. Вы выбрали КРУГ

Для вас очень важны межличностные отношения, а это значит, что вам хочется чувствовать себя счастливым в своем окружении. Вы как клей, склеивающий окружающих, и вы чувствуете боль других, как свою собственную. Ваше желание поговорить про других, ваша неуверенность, лень и самопожертвование часто "пожирают" вас, не позволяя вам найти мир с самим собой.

Самыми лучшими профессиями для вас могут быть: актер/актриса, маркетолог, историк, домохозяин/домохозяйка, учитель, писатель или владелец ресторана/бара/кафе.

2. Вы выбрали КВАДРАТ

Вы трудолюбивый человек, который движется вперед и всегда хочет закончить то, что начал. Ваши главные качества: терпение и методичный подход к работе. Однако, учитывая то, что вы любите слишком детально изучать каждую часть своей работы (а это замедляет ваше стремление), вам будет непросто достичь высокого положения.

Из-за того, что доминирующее полушарие вашего мозга – левое (отвечает за логическое мышление), вы не прислушиваетесь к своему внутреннему голосу. В то же время вы можете часами думать о различных способах достижения цели или нахождения определенных решений.

Идеальные профессии для вас - бухгалтер, банковский клерк, программист, строитель, врач, инженер, секретарь, трейдер или водитель.

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3. Вы выбрали ТРЕУГОЛЬНИК

Вы прирожденный менеджер, и легко можете сфокусироваться на своей цели. Вы способны аккуратно проанализировать любую ситуацию и поглощать новую информацию как губка.

Вы уверены в себе, и хотите быть правы во всем, поэтому неудивительно, что вам трудно признать ошибку. Вы предпочитаете контроль, критическое мышление, инновации, точность, амбиции, объективность и склонность уважать иерархию.

Ваше нетерпение и самоуверенность являются препятствиями на пути к достижению высоких целей.

Самые подходящие для вас профессии: архитектор, дизайнер, экономист, менеджер, адвокат, военный, летчик или политик.

4. Вы выбрали ПРЯМОУГОЛЬНИК

Вы не признаете свои собственные таланты, и постоянно ищете выход из сложившейся ситуации. Думаете, что их у вас и нет вовсе. А поэтому в поисках себя часто пытаетесь сесть на два стула сразу, попробовать все и в единочасье. Другие описали бы вас, как растерянного и неуверенного в себе человека, однако, при всем этом, вы любопытный и смелый человек. Вы будете делать то, что никто раньше не делал, и спрашивать то, на что у других не хватило бы смелости.

Наиболее подходящей профессией для вас будет работа в качестве предпринимателя, аниматора или руководителя отдела.

5. Вы выбрали ЗИГЗАГ

Вы очень креативны. Вы полагаетесь на воображение, и вы можете взглянуть на мир с нескольких точек зрения и увидеть его внутреннюю красоту. С другой стороны, вы очень беспокойны, и не можете долго работать в одном месте. Вам становится скучно, особенно учитывая вашу веру в то, что всегда можно играть не по правилам.

Вам легко придумать идеи, но проблема в том, что вы с трудом воплощаете их в жизнь, так как вам нравится смотреть на три шага вперед и видеть потенциальный результат, и именно возможный результат для вас важнее, чем реальный.

Идеальными профессиями для вас были бы: художник, дизайнер интерьера, изобретатель, музыкант, профессор, промоутер или исследователь.

Оказывается, что нелюбимая работа опаснее для здоровья, чем безработица. Ученые выяснили, что те, кто негативно относится к своей работе, подвержены депрессии в большей степени, чем те, у кого работы нет совсем. Даже материальная стабильность и высокие доходы не способны свести на нет негативные последствия нелюбимой работы для психики.