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среда, 25 сентября 2019 07:25

Украинская школьница получила полумиллионный грант на свое изобретение

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Украинская школьница получила полумиллионный грант на свое изобретение
Школьница получила грант на собственное изобретение Фото: Фонд поддержки изобретений Минэкономразвития

Анастасия Кононенко стала самой молодой победительницей конкурса поддержки изобретений от ГИФКУ.

Девушка является ученицей Малой академии наук. Ее устройство автоматически включает климат-контроль внутри закрытого автомобиля, сообщает Фонд поддержки изобретений Минэкономразвития.

В основе прибора заложены датчики температуры, движения, звука и микроконтроллер. Когда датчик температуры срабатывает, то подает сигнал к микроконтроллеру, что автоматически заводит двигатель и включает климат-контроль в салоне машины.

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Государственный грант изобретательница может потратить на разработку бизнес-модели, подготовку презентационных материалов, лабораторное тестирование изобретения и подготовку патента. Также она может принять участие во втором этапе конкурса.

Последний предусматривает создание юридического лица и привлечения к 2 млн. грн. Оператора Фонда поддержки изобретений, пропорционально внесенным средствам другими участниками нового юридического лица.

По данным неправительственной организации Forget Me Not, за период с 1998 по 2012 год в США в раскаленных машинах погибло 532 ребенка. Больше всего таких смертельных случаев в жарких странах - Италии, Испании, Израиле. В солнечную погоду температура в машине растет со скоростью более 1 градуса в минуту.

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