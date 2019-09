Facebook купит технологию управления компьютером силой мысли

Компанию CTRL-Labs планируют приобрести за сумму от $ 500 млн до $ 1 млрд

Соответствующая информация появилась на странице вице-президента Facebook с дополненной и виртуальной реальности Эндрю Босворт, передает издание Bloomberg.

Одной из разработок стартапа является браслет, который считывает нейронные импульсы в мозгу человека и переводит их в текст на экране без использования клавиатуры.

CTRL-kit allows us to bring our hands into mixed reality.



By using EMG instead of computer vision, we're able to accurately capture not only the movements of the hands, but also the subtle intentions behind movements.



Links below. 🧠⚡👋 pic.twitter.com/P97BTsQNWI