На самом большом конкурсе экотехнологий будут соревноваться 2 украинских стартапа

Фото: Министерстве образования и науки

Украину будут представлять стартапы Carbominer и EcoTyre.

Победителей определили 21 сентября в Киеве. Они будут соревноваться в суперфинале крупнейшего в мире конкурсе "зеленых" технологий ClimateLaunchpad, сообщили в Министерстве образования и науки.

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1-е место занял проект Carbominer - технология извлечения углекислого газа для больших пользователей, например, теплицы для цветов. 2-м стал EcoTyre. Это метод переработки шин, основанный на использовании электромагнитного поля.

Украинские команды, занявшие в Нидерландах первые 2 места, будут соревноваться с участниками из 53 стран мира. Победители получат 10 тыс. и 5 тыс. евро за первое и второе места соответственно. Также они станут участниками программы Climate-KIC.

21 сентября начался Молодежный климатический саммит. Около 700 экологических активистов делятся информацией о негативных последствий климатических изменений и мер, которые можно предпринять для их предотвращения.