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пятница, 27 сентября 2019 14:46

Украинцам покажут станцию "Академик Вернадский"

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Украинцам покажут станцию &quot;Академик Вернадский&quot;
Научный пикник 2019 состоится 28 сентября Фото: Рубрика

В Киеве пройдет Научный пикник.

Событие состоится 28 сентября в столичном парке имени Тараса Шевченка. Впервые к мероприятию присоединится Министерство образования и науки.

В пикнике примет участие 46 участников - университеты, научно-исследовательские институты, кружки и школы. Они будут показывать эксперименты по физике, химии, биологии и других наук.

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Локацию МОН будет представлять Национальный антарктический научный центр. На ней представят макет украинской станции "Академик Вернадский", фото и другие полярные артефакты. На пикнике будут присутствовать участники антарктических экспедиций.

Около 13 ч мероприятие посетит Министр образования и науки Анна Новосад. Представители НАНЦ МОН проведут минилекцию о полярных исследованиях.

Научный пикник в 2019 году начнется в 12:00. Начало лекции об Антарктиде в 12:45.

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