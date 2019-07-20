Создали новую систему управления образованием - АИКОМ Фото: Соломия Цура

Новая онлайн-система АИКОМ, сможет собирать статистику о более 30 тыс школ и детсадов.

19 июля в украинском кризисном медиа-центре презентовали новую систему управления образованием, которая должна улучшить качество обучения учащихся и эффективность школ. Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента разработали в рамках гранта Всемирного Банка.

"Сейчас Украина имеет немного данных о качестве образования по сравнению с другими странами. Отсутствие полной информации лишает центральные и местные органы власти возможности принимать качественные управленческие решения на основе обстоятельного анализа, а родителям сложнее определить лучшую школу для своих детей ", - сказал начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Украины Юрий Кононенко.

АИКОМ по сравнению с предыдущей информационной системой может собирать большее количество необходимых данных: бюджет школы, расходы на одного ученика, посещаемость учеников, уровень оплаты труда, оценки эффективности и повышения квалификации учителей. Все данные сможет просмотреть любой желающий.

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"Новая система упростит школам составления статистической отчетности и даст возможность анализировать свою эффективность по сравнению с прошлыми периодами и другими учреждениями. Образовательные управляющие смогут лучше распределять средства и обеспечивать учреждения всем необходимым для оказания качественных образовательных услуг", - говорит директор Института образовательной аналитики Сергей Лондар.

Сейчас часть необходимых данных о школах в открытом доступе, но на разных ресурсах. Остальной внутренней информации обычно не публикуют.

"На этапе старта реформы образования не было известно даже точное количество заведений, потому что разные источники статистики давали разные данные. Когда речь идет о финансировании школ, то практически невозможно получить сводные данные, поскольку средства поступают из различных источников и отследить расходы. Поэтому и нужна такая система, как АИКОМ, чтобы иметь единую, простую, понятную и функциональную базу учебных заведений ", - добавила сопредседатель ОО "Родители SOS" Елена Бондаренко.

Пилотное тестирование системы продлится с 3 июля 2019 года. С декабря этого года, АИКОМ смогут использовать любые школы.