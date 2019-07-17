32% поступающих в магистратуру не сдали ВНО

Почти 18 тыс поступающих в магистратуру не сдали ЕВИ по иностранному языку

17 677 участников ВНО с одного вступительного экзамена по иностранным языкам не преодолели порог "сдал / не сдал".

Пороговый балл "сдал / не сдал" комиссия установила на уровне 12 баллов. Всего тест состоял из 42 заданий. Каждое оценивалось в один балл, сообщает Освіта.ua.

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В общем тест единого вступительного экзамена сдавали 55 186 поступающих в магистратуру. Из них 32% не набрали необходимого количество баллов.

Единственное вступительное испытание по праву и общих учебных практических компетенций сдавали 14 259 человек. Первое не сдали 4142 человек, второе - 2573 абитуриентов. Это 29% и 18% соответственно.

Единственный вступительный экзамен по иностранным языкам является обязательным для поступления на специальности магистратуры "Музееведение, памятниковедение", "Менеджмент социокультурной деятельности", "Информационное, библиотечное и архивное дело" отрасли знаний "Культура и искусство", специальностями отраслей знаний "Гуманитарные науки"(кроме специальности"Филология"),"Богословие","Социальные и поведенческие науки","Журналистика","Управление и администрирование","Информационные технологии","Сфера обслуживания","Публичное управление и администрирование", "Международные отношения" и др.