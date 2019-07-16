Украинским школьникам продают дневники с картой Украины без Крыма

Неизвестно в каком городе Украины сделали фото с картой без Крыма. Фото: pbs.twimg.com

В Украине, как и за ее пределами время от времени случаются скандалы, связанные с изображением карты нашей страны без оккупированного Россией Крыма.

Один из последних таких, например, произошел в аэропорту "Борисполь", пишут "Факты".

Украину без Крыма заметили на дневнике для школьников, который продается в одном из крупных гипермаркетов.

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Фото очевидцы сделали 15 июля и выложили в соцсети.

Популярный украинский отель Mozard Hotel Group изобразил Украину без Крыма. Сеть, кроме Одессы, имеет свои отели в Праге, Будапеште, Вене и Бадене.