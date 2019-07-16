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вторник, 16 июля 2019 17:59

Закон об образовании признали конституционным

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Закон об образовании признали конституционным
Конституционный Суд Украины признал закон об образовании конституционным Фото: Центр інформації про права людини

Лилия Гриневич сообщила, что Конституционный Суд Украины признал конституционным закон об образовании.

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"Языковая статья закона Украины "Об образовании" признана конституционной! Надежные источники, которым можно доверять", - написала в Facebook министр науки и образования Лилия Гриневич.

25 сентября 2017 президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", которым в Украине вводится 12-летнее среднее образование. Верховная Рада приняла этот закон 5 сентября. Документ предусматривает, что на языке образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

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