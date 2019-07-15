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понедельник, 15 июля 2019 14:02

Определили результаты дополнительной сессии ВНО

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Определили результаты дополнительной сессии ВНО
Результаты дополнительной сессии ВНО разместили на информационных страницах участников Фото: Rivne Media

Результаты дополнительной сессии ВНО по математике, украинскому языку и литературе, физике и иностранным языкам разместили на информационных страницах участников.

До 18 июля участники смогут загрузить карточки результатов и скан-копии бланков ответов по этим предметам, сообщает Освіта.ua.

Участники дополнительной сессии ВНО имеют право подать апелляционное заявление в письменной форме в Украинский центр оценивания качества образования. Ее будут принимать в течение пяти календарных дней со дня официального объявления результатов, включая его.

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Все абитуриенты могут ознакомиться с таблицами перевода тестовых баллов в рейтинговую оценку и таблицами соответствия тестовых баллов оценкам уровней учебных достижений в разделе "Результаты ВНО".

В соответствии с методикой перевода тестовых баллов в баллы по шкале 100-200 результат рассчитывается для каждого участника тестирования, который преодолел порог "сдал/не сдал". Учитывается рейтинговое место среди других участников, а также процент набранных баллов.

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