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пятница, 12 июля 2019 18:24

В Украине появился образовательный омбудсмен

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В Украине появился образовательный омбудсмен
Директор школы Сергей Горбачев стал образовательным омбудсменом. Фото: УП

Министр Лилия Гриневич определилась с кандидатурой на должность образовательного омбудсмена - им станет директор специализированной школы №148 Киева Сергей Горбачев.

Как отмечается, определяющим фактором при принятии решения стало знания системы образования на разных, в том числе управленческих, ступенях, а также понимание ценностей и сути начатых образовательных реформ, указала министр. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Это очень важно, и именно с учетом этого образовательным омбудсменом уже в ближайшее время станет Сергей Горбачев. Во-первых, он хорошо знает систему образование изнутри, а также глубоко понимает суть реформы Новая украинская школа. Сергей Иванович единственный из кандидатов имеет сформированное понимание того, что такое педагогика партнерства. И нам очень важно, чтобы эта должность, и он должен это сделать, чтобы она не превращалась в еще один карательный орган, который будет искать виновных, а эта должность должна стать центром доверия и цивилизованного разрешения конфликтов", - подчеркнул Гриневич.

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Она добавила, что новоизбранного омбудсмена ждет тяжелая и кропотливая работа - после официального назначения он должен будет запустить работу нового органа, который предусматривает много бюрократии. Также он должен найти и отобрать себе офис работников из 15 человек.

Образовательный омбудсмен - должностное лицо, на которое Кабинетом министров Украины возлагается выполнение задач по защите прав в сфере образования. Образовательный омбудсмен будет обратную информацию и защищать права всех участников образовательного процесса - детей, учителей и родителей. Если у них возникнут проблемы, то могут обращаться к омбудсмену.

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