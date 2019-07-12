Парень с синдромом Дауна впервые в Украине получил высшее образование

Богдан Кравчук из Луцка стал первым украинцем с синдромом Дауна, который получил высшее образование. Фото - Facebook Леси Бондарук

11 июля диплом бакалавра истории получил Богдан Кравчук из Луцка на Волыни. Он первый украинец с синдромом Дауна, который получил высшее образование.

5 лет назад его не хотели брать в вуз, сообщила в Facebook сотрудница Украинского института национальной памяти Леся Бондарук.

"Мы с его мамой Евгенией Кинах боролись за его право на высшее образование. Оказалось, что советскую норму с 70-х годов о запрете на высшее образование людям с особыми потребностями можно побороть современными подходами к образованию. Большое спасибо тогдашним министру образования Сергею Квиту и его заместителю Павлу Полянскому, которые поняли и поддержали право особых детей на высшее образование. Все эти 5 лет Богдан добросовестно учился и часто был гораздо успешнее обычных студентов. Они могли прогулять, недоучить ... А Богдан так любит историю, что он не мог быть другим и не мог подвести высокое доверие к его возможностям. В его успехах большая помощь мамы, которая была неизменным ассистентом своего любимого студента", - написала Бондарук.

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Она отмечает, что пример Богдана - это луч надежды многим родителям особых детей. Ибо отныне они знают, что если верить в своих детей и развивать их возможности, то мечты сбываются.

Украинка 11-летняя Мария Куваева с синдромом Дауна - лицо ряда социальных проектов во всем мире. Ее фотографии публикуют крупнейшие издания Великобритании, Германии, Франции и Украины.