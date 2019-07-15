Поступающих обяжут сдавать английский на уровень В1

Уровень английского В1 будет обязательным для поступления на бакалавра с 2023 Фото: icoms-bg.com

С 2023-го владение английским на уровне В1 будет обязательным в случае вступления на бакалавра.

Всех поступающих обяжут составлять "скрининговый" тест по английскому языку. Например, внешнее независимое оценивание или стандартизированные иностранные тесты с целью установления уровня владения языком, сообщает Интерфакс-Украина.

"Документ предусматривает организацию языковых курсов и интенсивов, владение английским языком на уровне не менее В1 станет обязательным условием для вступления. В2 - для выпуска, часть профильных дисциплин предлагают сделать англоязычными и проводить регулярные "скрининги знаний", в частности, ввести обязательное ВНО по иностранному языку после бакалавриата", - сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

Если уровень поступающего ниже В1, то он все равно сможет вступать в вуз. Однако такой абитуриент должен пройти языковой интенсив для достижения соответствующего уровня. Это необходимо выполнить до начала учебного года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЗНО в магистратуру: Установили минимальное количество тестовых баллов

"Через стандарты высшей школы будет прописано требование, что обязательно студент бакалавриата, независимо от специальности, должен усвоить иностранный язык на уровне В1+, если он хочет получить диплом. Для старших уровней - магистры и доктора философии с академическим компонентом - обязательным будет уровень В2", - добавляют в министерстве.

Также в ближайшие 5-7 лет планируется заменить выпускной экзамен обязательным стандартизированным единственным экзаменом по английскому языку для всех студентов бакалавриата.

Чтобы стимулировать студентов изучать английский на уровне В2, министерство предлагает ввести обязательный тест по английскому языкуво время магистратуры. Его будут проводить для большинства специальностей в режиме "сдал/не сдал".