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четверг, 18 июля 2019 17:48

Конец вступительной кампании: что делать абитуриентам

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Конец вступительной кампании: что делать абитуриентам
Что делать абитуриентам, которых зачислили. Фото: rbc.ua

Абитуриенты, получившие рекомендацию на бюджетную форму обучения, должны принести в учебные заведения оригиналы документов до 31 июля.

"Если заявление допущено а приемной комиссией к участию в конкурсном отборе, то поступающий иметь возможность до 12:00 26 июля получить рекомендации к зачислению на бюджет. В электронном кабинете появится соответствующий статус заявления. В срок до 18:00 31 июля абитуриенты должен предоставить в приемную комиссии учебного заведения оригиналы документов", - сообщила директор ГП "Инфоресурс" Оксана Белик, сообщает Укринформ.

Нужно принести копию документа, удостоверяющего личность, оригинал документа об образовании и приложение к нему, копию военно-учетного документа, сертификаты ВНО, 4 цветные фотографии 3х4 см, другие документы, предусмотренные правилами приема в конкретное учреждение высшего образования.

"После выполнения всех требований в срок до 12 часов 1 августа статус заявления меняется на "Включено в приказ". Это означает, что вуз выдает приказ о зачислении поступающего", - отметила Белик.

Если поступающий не подал оригиналы документов, его рекомендация на зачисление на бюджет аннулируется и заявление приобретает статус "Исключено из списка рекомендованных".

"У тех абитуриентов, которые до 26 июля не получат рекомендацию зачисления на бюджет, напротив всех заявлений останется статус "Допущено к конкурсу". Заявления таких поступающих автоматически участвуют в конкурсе на контракт. Рекомендации на зачисление на обучение за средства физических и юридических лиц поступающие получают не ранее 12:00 1 августа. О чем будет осуществлена ​​соответствующая запись в кабинете поступающего напротив заявления", - рассказала Белик.

Регистрация заявлений в системе ЕДЕБО на вступление в вузы по результатам ВНО заканчивается 22 июля в 18:00. В МОН посоветовали поступающим не затягивать до последнего дня подачи заявлений, поскольку требуется время на прохождение заявления в приемной комиссии и выяснения вопросов в случае их возникновения.

Перевод на бюджетную форму тех абитуриентов, которые имеют на это право, проводится до 9 августа.

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"То есть заведению будет предоставлено место государственного заказа для поступающего, если он не воспользуется им, он будет уволен на перевод льготников по контракту на бюджет. Это поступающие из приоритетных специальностей, которые останутся за чертой предоставление рекомендаций 26 июля", - сказал на брифинге директор департамента высшего образования и образования взрослых Олег Шаров.

До 26 сентября работают образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина", через которые в украинские вузы могут вступать абитуриенты с временно неподконтрольных и оккупированных территорий.

Для поступающих из Крыма и Севастополя прием документов на бюджет осуществляется до 12:00 19 июля, для поступающих из Донбасса - до 18:00 22 июля.

"После этих дат они могут принимать участие в конкурсе, поступать на контракт, а уже далее рассматриваются заявления о возможном переводе на бюджет", - сказал Шаров.

С 1 июля абитуриенты имеют возможность подавать документы онлайн.

В Украине продолжается вступительная кампания в высшие учебные заведения. У абитуриентов остался день, чтобы зарегистрироваться в электронном кабинете абитуриента. А уже с 10 по 22 июля они смогут подать электронные заявления в те вузы, которые захотят.

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