Сказали, чем важна сертификация учителей

Право на прохождение сертификации будут учителя, которые работают не менее трех лет. Фото: Волынская правда

Вчители начальных классов пройдут сертификацию в 2019 году. Это новый метод для оценки знаний педагогов. Так будут определять квалификационный уровень учителя.

"Цель этого нововведения благородная Простимулировать лучших учителей, которые в условиях бюрократической традиционной процедуры аттестации, остаются на обочине", - говорит Gazeta.ua руководитель Центра тестовых технологий и мониторинга качества образования Виктор Громовой.

Право на прохождение сертификации иметь педагогические работники, работающие не менее трех лет в учреждениях образования и обеспечивающих получение полного общего среднего образования или осуществляют преподавательскую деятельность и имеют педагогическую нагрузку.

Чтобы сдать сертификацию, учитель должен выполнить три обязательных условия. Первая - сдать тесты внешнего независимого оценивания. Второе - создать электронное портфолио. Снять видеоурок или фрагменты уроков на 15-30 мин. Третье - продемонстрировать свои достижения экспертам.

В случае успешного прохождения сертификации, учитель ежемесячно будет получать до зарплаты надбавку 20 процентов от оклада.

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- Кроме этой надбавки могут быть другие стимулы. Они связаны с возможностью свободной творческой самореализации или стимулирования свободным временем, но в проекте приказа их пока не обозначили. Поэтому трудно сказать, какую пользу принесет этот проект. Документ, который предложили не дает оснований для оптимизма. Даже Общественный совет при Министерстве образования и науки Украины рекомендовал снять с рассмотрения и существенно доработать проект приказа МОН "Об утверждении Положения о сертификации педагогических работников", он не соответствует духу и философии Закона "Об образовании", - добавляет руководитель Центра

Часть тестирование в рамках сертификации будет осуществлять Украинский центр оценивания качества образования, но это тестирование не будет ВНО в его классическом понимании. Пока неизвестно чего будет касаться это тестирование - предметной или педагогической области.

"Надо новые методы. Партнерство, вещи, связанные с новой дидактикой, надо передавать компетентности, а не просто знания. На фоне этого люди подзабыли о знании той же физики, химии, биологии в учителей. Это новые, современные знания, или это знания десятилетней давности, записанные в советских учебниках, которые уже давно не отвечают мировым современным открытиям ", - говорит директор аналитического центра CEDOS Егор Стадный.

К так называемому ВНО для учителей есть вопросы.

"Государство, которое хочет проверять учителя, должно четко сообщить, что именно и в каком объеме будут проверять, каким будет формат тестов. Дать возможность пройти пробное тестирование. Пока ничего непонятно, как и что будет проходить. Эти видеоуроки могут превратиться в постановки. Это будет выливаться в репетиции, наем профессиональных видеооператоров. Но ни один урок не проходит так, как планирует учитель сначала. Всегда что-то надо менять по ходу, реагировать на детей ", - рассказывает Сергей Горбачев, директор столичной школы №148 имени Ивана Багряного.

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