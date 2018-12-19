Сертификацию учителей стоит сделать максимально простой - эксперт

Идея с сертификацией будет продуктивной только в случае, если мы все передадим на горизонталь - Виктор Громовой. Фото: Facebook

В 2019 году сертифицируют первые 2 тыс. учителей начальных классов. Это новый метод для оценки педагогов.

Сертификация будет проходить в два этапа. Первый - это тест, прохождение внешнего независимого тестирования, который будет состоять из двух частей. Второй этап будет проводить Государственная служба качества образования, он будет касаться проведению мониторинга работы учителя на месте. То есть будут проверять, как происходит сам процесс преподавания.

Для успешного прохождения сертификации, учителям, кроме составления тестов ВНО и оценки практического опыта работы специальными экспертами, необходимо создать электронное портфолио. Снять видеоурок или фрагменты уроков на 15-30 минут.

- Цель сертификации - определение квалификационного уровня учителя. Она является абсолютно добровольным. Министерство хочет найти учителей, которые нужны Новой украинской школе. Тех, кто владеет новыми методиками обучения, - говорит министр образования и науки Лилия Гриневич.

- Цель этого нововведения благородное. Простимулировать лучших учителей, которые в условиях бюрократической традиционной процедуры аттестации, остаются на обочине, - говорит Gazeta.ua руководитель Центра тестовых технологий и мониторинга качества образования Виктор Громовой.

Станет ли сертификация мощным образовательным иснтрументом в формировании учителя Новой украинской школы?

- Идея с сертификацией будет продуктивной только в случае, если мы все передадим на горизонталь. Реальная эффективность работы наших "вертикальных" структур не заметна. Все, как в песне: "что они ни делают, а не идут дела". Пока будут определять "погоду", школа останется "островом невезения".

Все "кто не в танке", знают кто в области или районе лучший учитель математики или истории. Есть предметные ассоциации или методобъединения, надо их привлечь. Если где-то нет, это станет стимулом для их создания. Конечно, следует выставить и систему противовесов, чтобы исключить протекционизм городков.

Как можно определить, что работа учителя продуктивана, без сертификации?

- Вспомним, как определяли Соросовского учителя в далекие 90-е годы. Тогда на вооружение брали азбучные истины: единственным критерием эффективности работы учителя является успешность его учеников в дальнейшей жизни после школы. То есть результат образования - здоровый старт, который обеспечивает успешное будущее выпускника. Но его можно определить только на расстоянии времени.

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- Отбор Соросовских учителей проводили на основе ответов ведущих выпускников вузов в которых спрашивали: "Кто твой школьный учитель, который вывел тебя на эту тропу и помог сделать первые шаги к успеху". Решение о присуждении гранта принимали на основе опроса студентов, то есть действительно уже независящим от учителя и школы людей.

То есть для получения гранта Соросовского учителя нужно было только, чтобы много бывших школьников хорошо отозвались о своем учителе. Деньги шли к учителю, минуя карманы чиновников. Местные чиновники от образования не имели никакой возможности их распределять "по справедливости".

Хороший учитель имеет на репетиторстве в 10 раз больше, чем обещанные 20% доплаты просертифицтрованым

Списки учителей Украины, которые получили грант Соросовского учителя или Соросовского профессора, обнародовались в прессе. По сути эти гранты для учителей стали прообразом эффективной системы стимулирования труда лучших.

Сейчас прохождение сертификации стимулируют надбавкой в ​​20% к зарплате. Это неэффективно?

- Если цель сертификации простимулировать лучших учителей весомой доплатой, надо сделать процедуру сертификации максимально простой и приятной. В случае создания нового бумажного безумия, теперь уже приправленного необходимостью снимать показательное видео урока, они тех денег не захотят. Хороший учитель имеет репетиторстве в 10 раз больше, чем обещанные 20% доплаты просертифицированным.

"Нам следует научиться всячески поддерживать хороших учителей и прекратить оправдывать плохих", - это слова бывшего президента США Барака Обамы. Они очень точно характеризуют сущность изменений в сфере стимулирования труда педагогов.

Как еще можно повисит заинтересованность учителей к сертификации, кроме надбавок?

- Это стимулы связаны с возможностью свободной творческой самореализации или даже стимулирования свободным временем, но в проекте приказа их пока не обозначили.

Какой общий результат стоит ожидать от этого нововведения?

- Трудно сказать. Тот документ, который предложили не дает оснований для оптимизма. Даже Общественный совет при Министерстве образования и науки Украины рекомендовал снять с рассмотрения и существенно доработать проект приказа МОН "О завтердження Положения о сертификации педагогических работников". Аргументировали это тем, что он не отвечает духу и философии Закона "Об образовании".

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллинг (травле)". За решение проголосовали 228 народных депутатов. Это влечет за собой наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 20 до 40 часов. Если травля совершенное группой лиц или повторно в течение года после наложения административного взыскания, то штраф составит от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 40 до 60 ч.