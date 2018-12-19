Сертификацию учителей стоит сделать максимально простой - эксперт

 
Ексклюзивы
1/5
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
Просмотров: 2016
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
Просмотров: 1476
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
1 Просмотров: 1908
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
9 Просмотров: 1089
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Просмотров: 2592
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
1 Просмотров: 162
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
Просмотров: 1503
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
1 Просмотров: 477
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Просмотров: 846
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2340
Фото
Все фото
7
8
5
7
9
Как правильно говорить с детьми
Как правильно говорить с детьми
Спите быстрее - как достичь желаемого по версии железного Арни
Спите быстрее - как достичь желаемого по версии железного Арни
Для детей с проблемами слуха и зрения создали онлайн-школу английского языка
Для детей с проблемами слуха и зрения создали онлайн-школу английского языка
Состоялся первый фестиваль для родителей &quot;Smart Fest: Освіта&quot;
Состоялся первый фестиваль для родителей "Smart Fest: Освіта"
Слезы, радость и страх - эмоциональное 1 сентября в фото
Слезы, радость и страх - эмоциональное 1 сентября в фото
Видео
Все видео
Гриневич рассказала, кто отвечает за питание в школе
Гриневич рассказала, кто отвечает за питание в школе
Нужно ли приносить в школу медицинскую справку
Нужно ли приносить в школу медицинскую справку
Когда будет проходить сертификация учителей
Когда будет проходить сертификация учителей
В школе учится единственный ребенок
В школе учится единственный ребенок
Подсипали виагру: в одной из украинских школ обнаружили травлю
Подсипали виагру: в одной из украинских школ обнаружили травлю
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
1 Просмотров: 1332
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2340
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1485
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 3069
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1107
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 декабря 2018
1 Просмотров: 1143
Своє село
Автобус кружляє полями Фландрії. Їдемо із Бельгії в Голландію. Акуратні поля з рівчаками для відводу води, вітряки, гладесенькі дороги й острівці ...
среда, 19 декабря 2018 18:10

Сертификацию учителей стоит сделать максимально простой - эксперт

  Комментировать
Сертификацию учителей стоит сделать максимально простой - эксперт
Идея с сертификацией будет продуктивной только в случае, если мы все передадим на горизонталь - Виктор Громовой. Фото: Facebook

В 2019 году сертифицируют первые 2 тыс. учителей начальных классов. Это новый метод для оценки педагогов.

Сертификация будет проходить в два этапа. Первый - это тест, прохождение внешнего независимого тестирования, который будет состоять из двух частей. Второй этап будет проводить Государственная служба качества образования, он будет касаться проведению мониторинга работы учителя на месте. То есть будут проверять, как происходит сам процесс преподавания.

Для успешного прохождения сертификации, учителям, кроме составления тестов ВНО и оценки практического опыта работы специальными экспертами, необходимо создать электронное портфолио. Снять видеоурок или фрагменты уроков на 15-30 минут.

- Цель сертификации - определение квалификационного уровня учителя. Она является абсолютно добровольным. Министерство хочет найти учителей, которые нужны Новой украинской школе. Тех, кто владеет новыми методиками обучения, - говорит министр образования и науки Лилия Гриневич.

- Цель этого нововведения благородное. Простимулировать лучших учителей, которые в условиях бюрократической традиционной процедуры аттестации, остаются на обочине, - говорит Gazeta.ua руководитель Центра тестовых технологий и мониторинга качества образования Виктор Громовой.

Станет ли сертификация мощным образовательным иснтрументом в формировании учителя Новой украинской школы?

- Идея с сертификацией будет продуктивной только в случае, если мы все передадим на горизонталь. Реальная эффективность работы наших "вертикальных" структур не заметна. Все, как в песне: "что они ни делают, а не идут дела". Пока будут определять "погоду", школа останется "островом невезения".

Все "кто не в танке", знают кто в области или районе лучший учитель математики или истории. Есть предметные ассоциации или методобъединения, надо их привлечь. Если где-то нет, это станет стимулом для их создания. Конечно, следует выставить и систему противовесов, чтобы исключить протекционизм городков.

Как можно определить, что работа учителя продуктивана, без сертификации?

- Вспомним, как определяли Соросовского учителя в далекие 90-е годы. Тогда на вооружение брали азбучные истины: единственным критерием эффективности работы учителя является успешность его учеников в дальнейшей жизни после школы. То есть результат образования - здоровый старт, который обеспечивает успешное будущее выпускника. Но его можно определить только на расстоянии времени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На сколько поднимут зарплату преподавателям вузов

- Отбор Соросовских учителей проводили на основе ответов ведущих выпускников вузов в которых спрашивали: "Кто твой школьный учитель, который вывел тебя на эту тропу и помог сделать первые шаги к успеху". Решение о присуждении гранта принимали на основе опроса студентов, то есть действительно уже независящим от учителя и школы людей.
То есть для получения гранта Соросовского учителя нужно было только, чтобы много бывших школьников хорошо отозвались о своем учителе. Деньги шли к учителю, минуя карманы чиновников. Местные чиновники от образования не имели никакой возможности их распределять "по справедливости".

Хороший учитель имеет на репетиторстве в 10 раз больше, чем обещанные 20% доплаты просертифицтрованым

Списки учителей Украины, которые получили грант Соросовского учителя или Соросовского профессора, обнародовались в прессе. По сути эти гранты для учителей стали прообразом эффективной системы стимулирования труда лучших.

Сейчас прохождение сертификации стимулируют надбавкой в ​​20% к зарплате. Это неэффективно?

- Если цель сертификации простимулировать лучших учителей весомой доплатой, надо сделать процедуру сертификации максимально простой и приятной. В случае создания нового бумажного безумия, теперь уже приправленного необходимостью снимать показательное видео урока, они тех денег не захотят. Хороший учитель имеет репетиторстве в 10 раз больше, чем обещанные 20% доплаты просертифицированным.

"Нам следует научиться всячески поддерживать хороших учителей и прекратить оправдывать плохих", - это слова бывшего президента США Барака Обамы. Они очень точно характеризуют сущность изменений в сфере стимулирования труда педагогов.

Как еще можно повисит заинтересованность учителей к сертификации, кроме надбавок?

- Это стимулы связаны с возможностью свободной творческой самореализации или даже стимулирования свободным временем, но в проекте приказа их пока не обозначили.

Какой общий результат стоит ожидать от этого нововведения?

- Трудно сказать. Тот документ, который предложили не дает оснований для оптимизма. Даже Общественный совет при Министерстве образования и науки Украины рекомендовал снять с рассмотрения и существенно доработать проект приказа МОН "О завтердження Положения о сертификации педагогических работников". Аргументировали это тем, что он не отвечает духу и философии Закона "Об образовании".

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллинг (травле)". За решение проголосовали 228 народных депутатов.

Это влечет за собой наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 20 до 40 часов. Если травля совершенное группой лиц или повторно в течение года после наложения административного взыскания, то штраф составит от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 40 до 60 ч.

Автор: Ирина Рубан
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
На сколько поднимут зарплату преподавателям вузов
На сколько поднимут зарплату преподавателям вузов Просмотров: 1422
Ввели штрафы за травлю в школе
Ввели штрафы за травлю в школе Просмотров: 504
Буллинг: ребенка публично унижает учитель
Буллинг: ребенка публично унижает учитель Просмотров: 837
Сейчас вы читаете новость «Сертификацию учителей стоит сделать максимально простой - эксперт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
декабря

На продажу выставили самодельный компьютер

"Через поле, через гай йде до діток Миколай" - подборка стихов о Чудотворце

110 кг камней собрали во время высадки на Луну

Первую резиденцию Деда Мороза открыл Гройсман

Робинзон Крузо покинул необитаемый тропический остров, на котором провел 28 лет, 2 месяца и 19 дней

Самое читаемое
Кандидат без трусов и самая тяжелая модель &quot;ню&quot;: звезды, которые делали бесстыдные сэлфи в течении года
Кандидат без трусов и самая тяжелая модель "ню": звезды, которые делали бесстыдные сэлфи в течении года
30
 Просмотров: 89711
Жених без трусов и дикие танцы: показали лучшие свадебные фото
Жених без трусов и дикие танцы: показали лучшие свадебные фото
26
 Просмотров: 37886
Жуткая ДТП с погибшими на трассе: показали фото
Жуткая ДТП с погибшими на трассе: показали фото
3
 Просмотров: 12509
Фотограф растрогал дикой природой Арктики
Фотограф растрогал дикой природой Арктики
17
 1 Просмотров: 12015
Звезда &quot;Танцев со звездами&quot; оконфузилась на сцене
Звезда "Танцев со звездами" оконфузилась на сцене
5
 Просмотров: 11106
Образование
Как овладеть иностранным языком: 5 советов
Как овладеть иностранным языком: 5 советов Просмотров: 585
В Украине будут мониторить знания студентов-медиков
В Украине будут мониторить знания студентов-медиков Просмотров: 270
Используют советский подход - чего не хватает военным кафедрам
Используют советский подход - чего не хватает военным кафедрам Просмотров: 108
Один из университетов закрывается до весны
Один из университетов закрывается до весны Просмотров: 513
Польские работодатели готовы оплатить обучение украинцам
Польские работодатели готовы оплатить обучение украинцам Просмотров: 378
Больше всего комментируют
44
ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма
9
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
2
Украинцев, что "пострадали за веру", будут ждать в России
2
Украинские военные корабли вновь пойдут в Керченский залив
2
Можем и уничтожить тот разрекламированный мост - Турчинов о создании базы ВМС
Голосов: 2669
Голосование Какой должна быть стипендия в университетах?
  • 830 грн, как сейчас
  • как прожиточный минимум 1228 грн
  • студентам не нужна стипендия
  • оставить только для льготников
  • платить только отличникам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua