На сколько поднимут зарплату преподавателям вузов

Выплаты повысят впервые за 2 года. Фото: businessman

С нового года зарплату преподавателям вузов поднимут на 20%.

Это первое повышение научно-педагогическим работникам за последние 2 года. Кабмин принял соответствующее постановление.

"В этом году преподаватели получат наибольшее увеличение заработной платы - на 20 процентов. Даже несмотря на войну и сложную экономическую ситуацию мы должны инвестировать в наших учителей, воспитателей и преподавателей. Сохранение и развитие нашего человеческого и интеллектуального потенциала - приоритет для правительства, и мы это демонстрируем реальными решениями", - говорит министр образования науки Лилия Гриневич.

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С 2019-го зарплаты других педагогических работников, в частности учителей и воспитателей, вырастут на 9%.

Столичные учителя с сентября не получают надбавки за напряженность и престижность профессии. В Киеве не хватает средств на зарплаты педагогам. Город не получил субвенции в размере 865 млн грн. В проекте бюджета на нынешний год на образовательную субвенцию для столицы планировали заложить 2,7 млрд грн. Кабмин уменьшил ее на 1,2 млрд грн.