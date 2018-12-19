На сколько поднимут зарплату преподавателям вузов

 
Ексклюзивы
1/5
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
Просмотров: 1260
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
1 Просмотров: 1746
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
7 Просмотров: 927
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Просмотров: 2547
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
1 Просмотров: 162
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
Просмотров: 1494
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
1 Просмотров: 468
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Просмотров: 837
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2304
Власть без идеологического стержня подвергается искушению - Кошулинский
Власть без идеологического стержня подвергается искушению - Кошулинский
4 Просмотров: 324
Фото
Все фото
7
8
9
5
4
&quot;Через поле, через гай йде до діток Миколай&quot; - подборка стихов о Чудотворце
"Через поле, через гай йде до діток Миколай" - подборка стихов о Чудотворце
&quot;Падав сніг на поріг&quot; - подборка детских стихов о зиме
"Падав сніг на поріг" - подборка детских стихов о зиме
От самой большой планеты до мышиного уха: показали лучшие научные фото 2018-го
От самой большой планеты до мышиного уха: показали лучшие научные фото 2018-го
Завещание Нобеля назвали незаконным - вручили первую премию
Завещание Нобеля назвали незаконным - вручили первую премию
Показали новые фото и видео с поверхности Марса
Показали новые фото и видео с поверхности Марса
Видео
Все видео
Подтвердили одну из важнейших теорий об атмосфере Венеры
Подтвердили одну из важнейших теорий об атмосфере Венеры
Японцы запустят спутник с искусственными звездами
Японцы запустят спутник с искусственными звездами
Гриневич рассказала, должны ли ученики убирать в школе
Гриневич рассказала, должны ли ученики убирать в школе
Гриневич рассказала, кто отвечает за питание в школе
Гриневич рассказала, кто отвечает за питание в школе
Нужно ли приносить в школу медицинскую справку
Нужно ли приносить в школу медицинскую справку
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
1 Просмотров: 1296
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2304
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1458
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 2988
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1089
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 декабря 2018
Просмотров: 981
Своє село
Автобус кружляє полями Фландрії. Їдемо із Бельгії в Голландію. Акуратні поля з рівчаками для відводу води, вітряки, гладесенькі дороги й острівці ...
среда, 19 декабря 2018 10:39

На сколько поднимут зарплату преподавателям вузов

  Комментировать
На сколько поднимут зарплату преподавателям вузов
Выплаты повысят впервые за 2 года. Фото: businessman

С нового года зарплату преподавателям вузов поднимут на 20%.

Это первое повышение научно-педагогическим работникам за последние 2 года. Кабмин принял соответствующее постановление.

"В этом году преподаватели получат наибольшее увеличение заработной платы - на 20 процентов. Даже несмотря на войну и сложную экономическую ситуацию мы должны инвестировать в наших учителей, воспитателей и преподавателей. Сохранение и развитие нашего человеческого и интеллектуального потенциала - приоритет для правительства, и мы это демонстрируем реальными решениями", - говорит министр образования науки Лилия Гриневич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Молодые учителя будут год отрабатывать в школе

С 2019-го зарплаты других педагогических работников, в частности учителей и воспитателей, вырастут на 9%.

Столичные учителя с сентября не получают надбавки за напряженность и престижность профессии. В Киеве не хватает средств на зарплаты педагогам. Город не получил субвенции в размере 865 млн грн. В проекте бюджета на нынешний год на образовательную субвенцию для столицы планировали заложить 2,7 млрд грн. Кабмин уменьшил ее на 1,2 млрд грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
"Куда ни ткни - образование - решающий фактор" - Пауль Пшеничка
"Куда ни ткни - образование - решающий фактор" - Пауль Пшеничка Просмотров: 369
"Правительство требует стать Нобелевскими лауреатами" - как митинговали ученые
"Правительство требует стать Нобелевскими лауреатами" - как митинговали ученые 2 Просмотров: 1368
Учителя будут сдавать ВНО
Учителя будут сдавать ВНО Просмотров: 270
5 главных изменений в образовании 2017 года
5 главных изменений в образовании 2017 года Просмотров: 333
Сейчас вы читаете новость «На сколько поднимут зарплату преподавателям вузов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
декабря

"Через поле, через гай йде до діток Миколай" - подборка стихов о Чудотворце

Самое читаемое
Кандидат без трусов и самая тяжелая модель &quot;ню&quot;: звезды, которые делали бесстыдные сэлфи в течении года
Кандидат без трусов и самая тяжелая модель "ню": звезды, которые делали бесстыдные сэлфи в течении года
30
 Просмотров: 58056
Соблазнительная подружка Ди Каприо пришла на вечеринку в блестящем мини платье
Соблазнительная подружка Ди Каприо пришла на вечеринку в блестящем мини платье
4
 Просмотров: 18278
На картине Леонардо да Винчи нашли дату конца света
На картине Леонардо да Винчи нашли дату конца света Просмотров: 17091
Жених без трусов и дикие танцы: показали лучшие свадебные фото
Жених без трусов и дикие танцы: показали лучшие свадебные фото
26
 Просмотров: 15014
Как выглядели киевляне в начале ХХ в. - подборка фото
Как выглядели киевляне в начале ХХ в. - подборка фото
11
 Просмотров: 14850
Наука+Образование
Нашли древнейшую пирамиду в мире
Нашли древнейшую пирамиду в мире Просмотров: 1602
"Через поле, через гай йде до діток Миколай" - подборка стихов о Чудотворце
"Через поле, через гай йде до діток Миколай" - подборка стихов о Чудотворце
7
 Просмотров: 900
110 кг камней собрали во время высадки на Луну
110 кг камней собрали во время высадки на Луну
 Просмотров: 198
Какие должны быть обязанности у детей разного возраста
Какие должны быть обязанности у детей разного возраста
 Просмотров: 684
Нашли наиболее удаленный объект Солнечной системы
Нашли наиболее удаленный объект Солнечной системы Просмотров: 1035
Больше всего комментируют
31
ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма
7
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
4
Как изменились цены на продукты с начала года
3
Иерархов Московского патриархата уволили за участие в Объединительном соборе
2
Брию Блессинг отказались обслуживать на украинском языке в отеле
Голосов: 3089
Голосование Стоит ли с детьми учить уроки?
  • Ни в коем случае не надо
  • Всегда нужно
  • Надо до 5 класса
  • Нужно, если ребенок заработал плохую оценку
  • Нужно только проверять выполненное задание
  • Надо, если об этом будет умолять ребенок
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua