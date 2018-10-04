 
Ексклюзивы
1/5
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 1359
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 891
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Просмотров: 1170
Россия покупает западных политиков
Россия покупает западных политиков
Просмотров: 558
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Просмотров: 2043
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
3 Просмотров: 11979
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
4 Просмотров: 4734
Тимошенко вместо Порошенко: разрушили миф о качественных изменениях
Тимошенко вместо Порошенко: разрушили миф о качественных изменениях
1 Просмотров: 2061
Власть развязала бандитам руки: адвокат прокомментировал нападения на активистов
Власть развязала бандитам руки: адвокат прокомментировал нападения на активистов
Просмотров: 990
Порошенко остановит нападения на активистов или общество изменит власть - эксперт
Порошенко остановит нападения на активистов или общество изменит власть - эксперт
Просмотров: 252
Фото
Все фото
6
11
8
7
7
&quot;Правительство требует стать Нобелевскими лауреатами&quot; - как митинговали ученые
"Правительство требует стать Нобелевскими лауреатами" - как митинговали ученые
NASA показало первую победу в исследовании короны Солнца
NASA показало первую победу в исследовании короны Солнца
Сообщили, когда завершат строительство Мемориала жертв Голодомора
Сообщили, когда завершат строительство Мемориала жертв Голодомора
Состоялся первый фестиваль для родителей &quot;Smart Fest: Освіта&quot;
Состоялся первый фестиваль для родителей "Smart Fest: Освіта"
Путешествие в межзвездное пространство: 41 год назад запустили аппарат &quot;Вояджер-1&quot;
Путешествие в межзвездное пространство: 41 год назад запустили аппарат "Вояджер-1"
Видео
Все видео
Обирають Нобелівського лауреата з фізики (онлайн-відео)
Обирають Нобелівського лауреата з фізики (онлайн-відео)
Создали самое сильное магнитное поле в мире
Создали самое сильное магнитное поле в мире
Украинские школьники получат "звездные азбуки"
Украинские школьники получат "звездные азбуки"
Взрыв звезды впервые сняли на видео
Взрыв звезды впервые сняли на видео
Ученые готовят революцию - обнародовали список прорывных технологий
Ученые готовят революцию - обнародовали список прорывных технологий
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 279
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1242
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5148
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9558
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 октября 2018
Просмотров: 1278
Гаманці й коробка з-під порошку
Це була забава мого покоління — хлопців із 1970-х. Коли футбол, купання в річці й риболовля набридали, Сергій канючив: — Юрко, ...
четверг, 04 октября 2018 15:55

"Правительство требует стать Нобелевскими лауреатами" - как митинговали ученые
6

2 Комментировать

Фото: Елена Капник
В учреждениях НАН Украины работает менее 30 тыс. работников

Сегодня Профсоюз работников Национальной Академии Наук Украины провел митинг под Верховной Радой. Участие в нем приняли около 400 человек из разных институтов Академии.

Работники требовали сделать науку одним из приоритетных направлений в деятельности власти и увеличить финансирование научно-технической сферы. В руках митингующие держали флаги с названиями научных учреждений НАН Украины, плакаты с надписями "Уничтожение науки - уничтожение государства", "Финансируете науку - финансируете будущее".

"Сейчас в парламенте рассматривают проект бюджета на следующий год. Согласно ему НАН недофинансируют на 2 миллиарда гривен. Мы считаем, что в госбюджет нужно добавить минимум 998 миллионов - в том числе 502 миллиона в фонд зарплаты. Академия работает в режиме неполного рабочего дня. Работают четыре дня в неделю. Кто-то берет вынужденные отпуска. Кого-то переводят из ставки на 0,75 или 0,5. Не хватает заработной платы ", - рассказывает Gazeta.ua председатель Профсоюза работников НАН Украины Анатолий Широков.

В Законе "О науке и научно-технической деятельности" говорится, что с 2020-го года финансирование науки должно составлять 1,7% ВВП в год. В нынешнем году - только 0,19%. В других странах мира на науку ежегодно выделяют 3-4% ВВП в год.

Автор: Елена Капник
  В учреждениях НАН Украины работает менее 30 тыс. работников
В учреждениях НАН Украины работает менее 30 тыс. работников

"Сразу увеличить финансирование трудно. Это можно делать поэтапно. К примеру, в следующем году сделать 0,5 процентов ВВП. Это было бы вдвое увеличение расходов на науку накануне 100-летнего юбилея Академии", - добавляет руководитель Профсоюза.

Сейчас в учреждениях НАН Украины работает менее 30 тыс. человек. Это на 26% меньше, чем 3 года назад. В 1991-м году - 90 тыс. человек.

"Самые лучшие расходы на науку были в бюджете 2008 года. Ученые доходили до прообраза среднего класса. В 2010-м ухудшил ситуацию кризис. Сейчас сместились акценты. Если раньше все шесть академий наук получали 1,8 миллиардов бюджета, а одна Генеральная прокуратура 800 миллионов, то сейчас пирамида перевернулась. Генпрокуратура получает вдвое больше, чем Академия", - рассказывает Анатолий Широков.

Средняя зарплата в академии - 6,7 тыс. грн. Эта цифра не дотягивает до средней зарплаты в Украине - 7,9 тыс. грн. Такого соотношения не было никогда за все годы независимости.

"В пенсионный стаж по закону не причисляют обучение в аспирантуре и декретный отпуск. Кроме того, у молодого специалиста зарплата фактически такая же, как у уборщицы. Поэтому они едут за границу. Там наши кадры еще нужны", - говорит председатель профкома Института метлофизики Татьяна Владимирова.

Автор: Елена Капник
  Митинг ученых закончился исполнением гимна
Митинг ученых закончился исполнением гимна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Независимая Украина: изобретения украинский за 27 лет, знает весь мир

Зарплаты украинских ученых самые низкие среди стран Европейского союза. Она составляет более $ 200. Оклад за рубежом - $ 800- $1200.

"Правительство от нас требует стать Нобелевскими лауреатами. Мол, а мы вам потом заплатим. Но условий для того, чтобы работать нет никаких. У нас зимой не топят помещения. Сядешь за компьютер или делать опыт, а через 10 минут пальцы уже мерзнут. Из-за низких температур в помещениях гибнут наши дорогие приборы, от холода полопались трубы. Но зима - это наиболее продуктивный период. Летом едем в экспедиции и командировки, а зимой все обрабатываем", - говорит председатель профкома, научный сотрудник Института геохимии, минералогии и рудообразования имени М.П. Семененка НАНУ Владимир Стадник.

Украинскую Академию Наук основали 27 ноября 1918 указом гетмана Павла Скоропадского. Тогда президентом избрали Владимира Вернадского. Сейчас НАНУ - крупнейший центр научных исследований в стране. В составе академии действуют 163 научных учреждения и 46 организаций опытно-производственной базы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
2 Комментировать
Поделиться:
Читайте також
В Госстате составили рейтинг "самых бедных" профессий в Украине
В Госстате составили рейтинг "самых бедных" профессий в Украине Просмотров: 1755
Академик Жулинский рассказал, какой языковой законопроект поддерживает
Академик Жулинский рассказал, какой языковой законопроект поддерживает Просмотров: 342
Космическая отрасль у нас отстала и никогда не поднимется - ученый
Космическая отрасль у нас отстала и никогда не поднимется - ученый 3 Просмотров: 4194
Украинец получил престижную премию Галилео Галилея
Украинец получил престижную премию Галилео Галилея Просмотров: 477
Сейчас вы читаете новость «"Правительство требует стать Нобелевскими лауреатами" - как митинговали ученые». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

2

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
октября

Опубликовали перечень животных Украины, уже вымерших или на грани вымирания

Донбасс оставили без тяжелого вооружения

Норвежский путешественник стал доктором украинского университета

Самое читаемое
Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию
Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию
28
 Просмотров: 63498
Украинка, которая страстно расцеловала Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид
Украинка, которая страстно расцеловала Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид
8
 Просмотров: 46426
Юная модель выбирает миниатюрные наряды, которые едва удерживают ее сексуальные формы
Юная модель выбирает миниатюрные наряды, которые едва удерживают ее сексуальные формы
32
 Просмотров: 45695
Едят броненосцев и купаются с черепахами - показали традиции вымирающего племени
Едят броненосцев и купаются с черепахами - показали традиции вымирающего племени
4
 Просмотров: 43102
&quot;Это какой-то ужас&quot; - Повалий загнобилы поклонники
"Это какой-то ужас" - Повалий загнобилы поклонники
5
 3 Просмотров: 30037
Наука+Образование
Умер автор "частицы Бога" и лауреат Нобелевской премии
Умер автор "частицы Бога" и лауреат Нобелевской премии Просмотров: 972
Когда стартует регистрация на ВНО-2019
Когда стартует регистрация на ВНО-2019 Просмотров: 180
Ученые открыли екзолуну, которая больше за все, что есть в Солнечной системе
Ученые открыли екзолуну, которая больше за все, что есть в Солнечной системе Просмотров: 3285
Почему нужно обнимать детей
Почему нужно обнимать детей Просмотров: 2907
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
 Просмотров: 1170
Больше всего комментируют
147
У Порошенко назвали мораторий на русскоязычный контент идиотским
13
"Украинцы бы не понимали русского, если бы не большевистская оккупация": Супрун о языковом законопроекте
10
Винник назвал Майдан искусственным
7
В школах отказываются изучать русский язык
4
У Кремля угрожают взорвать авто
Голосов: 2891
Голосование Стоит ли с детьми учить уроки?
  • Ни в коем случае не надо
  • Всегда нужно
  • Надо до 5 класса
  • Нужно, если ребенок заработал плохую оценку
  • Нужно только проверять выполненное задание
  • Надо, если об этом будет умолять ребенок
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua