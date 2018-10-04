"Правительство требует стать Нобелевскими лауреатами" - как митинговали ученые

Фото: Елена Капник

Сегодня Профсоюз работников Национальной Академии Наук Украины провел митинг под Верховной Радой. Участие в нем приняли около 400 человек из разных институтов Академии.

Работники требовали сделать науку одним из приоритетных направлений в деятельности власти и увеличить финансирование научно-технической сферы. В руках митингующие держали флаги с названиями научных учреждений НАН Украины, плакаты с надписями "Уничтожение науки - уничтожение государства", "Финансируете науку - финансируете будущее".

"Сейчас в парламенте рассматривают проект бюджета на следующий год. Согласно ему НАН недофинансируют на 2 миллиарда гривен. Мы считаем, что в госбюджет нужно добавить минимум 998 миллионов - в том числе 502 миллиона в фонд зарплаты. Академия работает в режиме неполного рабочего дня. Работают четыре дня в неделю. Кто-то берет вынужденные отпуска. Кого-то переводят из ставки на 0,75 или 0,5. Не хватает заработной платы ", - рассказывает Gazeta.ua председатель Профсоюза работников НАН Украины Анатолий Широков.

В Законе "О науке и научно-технической деятельности" говорится, что с 2020-го года финансирование науки должно составлять 1,7% ВВП в год. В нынешнем году - только 0,19%. В других странах мира на науку ежегодно выделяют 3-4% ВВП в год.

Автор: Елена Капник В учреждениях НАН Украины работает менее 30 тыс. работников

"Сразу увеличить финансирование трудно. Это можно делать поэтапно. К примеру, в следующем году сделать 0,5 процентов ВВП. Это было бы вдвое увеличение расходов на науку накануне 100-летнего юбилея Академии", - добавляет руководитель Профсоюза.

Сейчас в учреждениях НАН Украины работает менее 30 тыс. человек. Это на 26% меньше, чем 3 года назад. В 1991-м году - 90 тыс. человек.

"Самые лучшие расходы на науку были в бюджете 2008 года. Ученые доходили до прообраза среднего класса. В 2010-м ухудшил ситуацию кризис. Сейчас сместились акценты. Если раньше все шесть академий наук получали 1,8 миллиардов бюджета, а одна Генеральная прокуратура 800 миллионов, то сейчас пирамида перевернулась. Генпрокуратура получает вдвое больше, чем Академия", - рассказывает Анатолий Широков.

Средняя зарплата в академии - 6,7 тыс. грн. Эта цифра не дотягивает до средней зарплаты в Украине - 7,9 тыс. грн. Такого соотношения не было никогда за все годы независимости.

"В пенсионный стаж по закону не причисляют обучение в аспирантуре и декретный отпуск. Кроме того, у молодого специалиста зарплата фактически такая же, как у уборщицы. Поэтому они едут за границу. Там наши кадры еще нужны", - говорит председатель профкома Института метлофизики Татьяна Владимирова.

Автор: Елена Капник Митинг ученых закончился исполнением гимна

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Зарплаты украинских ученых самые низкие среди стран Европейского союза. Она составляет более $ 200. Оклад за рубежом - $ 800- $1200.

"Правительство от нас требует стать Нобелевскими лауреатами. Мол, а мы вам потом заплатим. Но условий для того, чтобы работать нет никаких. У нас зимой не топят помещения. Сядешь за компьютер или делать опыт, а через 10 минут пальцы уже мерзнут. Из-за низких температур в помещениях гибнут наши дорогие приборы, от холода полопались трубы. Но зима - это наиболее продуктивный период. Летом едем в экспедиции и командировки, а зимой все обрабатываем", - говорит председатель профкома, научный сотрудник Института геохимии, минералогии и рудообразования имени М.П. Семененка НАНУ Владимир Стадник.

Украинскую Академию Наук основали 27 ноября 1918 указом гетмана Павла Скоропадского. Тогда президентом избрали Владимира Вернадского. Сейчас НАНУ - крупнейший центр научных исследований в стране. В составе академии действуют 163 научных учреждения и 46 организаций опытно-производственной базы.