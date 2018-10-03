Академик Жулинский рассказал, какой языковой законопроект поддерживает

 
Ексклюзивы
1/5
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 306
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Просмотров: 927
Россия покупает западных политиков
Россия покупает западных политиков
Просмотров: 477
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 837
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Просмотров: 1908
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
2 Просмотров: 9063
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
4 Просмотров: 4626
Тимошенко вместо Порошенко: разрушили миф о качественных изменениях
Тимошенко вместо Порошенко: разрушили миф о качественных изменениях
1 Просмотров: 2007
Власть развязала бандитам руки: адвокат прокомментировал нападения на активистов
Власть развязала бандитам руки: адвокат прокомментировал нападения на активистов
Просмотров: 792
Порошенко остановит нападения на активистов или общество изменит власть - эксперт
Порошенко остановит нападения на активистов или общество изменит власть - эксперт
Просмотров: 243
Фото
Все фото
8
7
4
8
7
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Читайте 5 книг в год: издатели потролилы политиков билбордами
Читайте 5 книг в год: издатели потролилы политиков билбордами
В сети опубликовали украиноязычные вывески оккупированной Алушты
В сети опубликовали украиноязычные вывески оккупированной Алушты
В Киеве требовали принять закон о языке
В Киеве требовали принять закон о языке
Вдвое красивее украинка, которая говорит на родном языке - появились трогательные рекламные щиты
Вдвое красивее украинка, которая говорит на родном языке - появились трогательные рекламные щиты
Видео
Все видео
Наконец на пятом году президентства Порошенко позволил вынести в зал закон о языке - Рыбчинский
Наконец на пятом году президентства Порошенко позволил вынести в зал закон о языке - Рыбчинский
"Мы сохраняем русский язык" - телеканал "Интер" обратился к зрителям
"Мы сохраняем русский язык" - телеканал "Интер" обратился к зрителям
В столице требуют принять закон о языке
В столице требуют принять закон о языке
Дончанка напала на солдата за украинский язык
Дончанка напала на солдата за украинский язык
"Кровосисю" Азарова российские пропагандисты сделали экспертом по украинскому языку
"Кровосисю" Азарова российские пропагандисты сделали экспертом по украинскому языку
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 225
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1206
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5121
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9522
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 октября 2018
Просмотров: 1089
Гаманці й коробка з-під порошку
Це була забава мого покоління — хлопців із 1970-х. Коли футбол, купання в річці й риболовля набридали, Сергій канючив: — Юрко, ...
среда, 03 октября 2018 17:24

Академик Жулинский рассказал, какой языковой законопроект поддерживает

  Комментировать
Академик Жулинский рассказал, какой языковой законопроект поддерживает
Академик Николай Жулинский называет языковой законопроект № 5556 наиболее оптимальным. Фото: открытые источники

Литературовед, академик НАН Украины Николай Жулинский поддерживает языковой законопроект № 5556. Об этом он сказал в комментарии Gazeta.ua.

"Я поддержал законопроект № 5556 "О языках в Украине". И есть среди тех, кто подписался за него.

Много общался с разработчиком документа, народным депутатом Ярославом Лесюком. Предварительно смотрел 3 проекта. Мне показалось, это наиболее оптимальный. Он имеет больше всего шансов пройти через Верховную Раду.

Надо учитывать ту атмосферу, которая есть в парламенте. Законопроект Лесюка не предусматривает разработки и принятия проекта о языках национальных меньшинств. В двух других проектах законов эта проблема просматривается", - заявил академик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко сделал ошибку, отказавшись от Года утверждения государственного языка - Жулинский

4 октября парламент рассмотрит законопроекты о языке.

Кроме законопроекта № 5556, депутаты будут работать с предложениями, зарегистрированными через месяц после него - №5669 "О функционировании украинского языка как государственного и порядке применения других языков в Украине".

Вместе с ним поступил проект №5670 "О государственном языке".

В июне 2017-го завершили законопроект №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Предыдущий Закон "Об основах государственной языковой политики" Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко Конституционный суд отменил 28 февраля 2018-го.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Академик Жулинский рассказал, какой языковой законопроект поддерживает». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
октября

Берлинская стена разделила мир на две части

Самое читаемое
Как одевались и что делали: на 100-летних фото показали украинских селян
Как одевались и что делали: на 100-летних фото показали украинских селян
51
 Просмотров: 156724
Десантура, корабли, авиация: показали самые масштабные учения ВСУ
Десантура, корабли, авиация: показали самые масштабные учения ВСУ
25
 Просмотров: 39026
Едят броненосцев и купаются с черепахами - показали традиции вымирающего племени
Едят броненосцев и купаются с черепахами - показали традиции вымирающего племени
4
 Просмотров: 33238
&quot;Это какой-то ужас&quot; - Повалий загнобилы поклонники
"Это какой-то ужас" - Повалий загнобилы поклонники
5
 3 Просмотров: 27346
К сепарам 50 метров через реку - бойцы показали свою &quot;оффшорную зону&quot; в Луганской области
К сепарам 50 метров через реку - бойцы показали свою "оффшорную зону" в Луганской области
12
 Просмотров: 15824
Сьогодення
Наконец на пятом году президентства Порошенко позволил вынести в зал закон о языке - Рыбчинский
Наконец на пятом году президентства Порошенко позволил вынести в зал закон о языке - Рыбчинский
 1 Просмотров: 306
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
8
 Просмотров: 837
Нацсовет усиливает контроль за языковыми квотами на телевидении
Нацсовет усиливает контроль за языковыми квотами на телевидении Просмотров: 189
МИД взялось за правильное написание Киева латиницей
МИД взялось за правильное написание Киева латиницей Просмотров: 1044
Монстры под радой - как депутатов убеждали принять языковой закон
Монстры под радой - как депутатов убеждали принять языковой закон Просмотров: 234
Больше всего комментируют
48
Мораторий на русскоязычный контент назвали идиотским
4
У Кремля угрожают взорвать авто
3
"Это какой-то ужас" - Повалий загнобилы поклонники
3
Винник назвал Майдан искусственным
3
"Советский фидбэк" - Супрун ответила нардепам, которые хотят ее отставки
Голосов: 70
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua