Академик Жулинский рассказал, какой языковой законопроект поддерживает

Академик Николай Жулинский называет языковой законопроект № 5556 наиболее оптимальным. Фото: открытые источники

Литературовед, академик НАН Украины Николай Жулинский поддерживает языковой законопроект № 5556. Об этом он сказал в комментарии Gazeta.ua.

"Я поддержал законопроект № 5556 "О языках в Украине". И есть среди тех, кто подписался за него.

Много общался с разработчиком документа, народным депутатом Ярославом Лесюком. Предварительно смотрел 3 проекта. Мне показалось, это наиболее оптимальный. Он имеет больше всего шансов пройти через Верховную Раду.

Надо учитывать ту атмосферу, которая есть в парламенте. Законопроект Лесюка не предусматривает разработки и принятия проекта о языках национальных меньшинств. В двух других проектах законов эта проблема просматривается", - заявил академик.

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4 октября парламент рассмотрит законопроекты о языке. Кроме законопроекта № 5556, депутаты будут работать с предложениями, зарегистрированными через месяц после него - №5669 "О функционировании украинского языка как государственного и порядке применения других языков в Украине". Вместе с ним поступил проект №5670 "О государственном языке". В июне 2017-го завершили законопроект №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Предыдущий Закон "Об основах государственной языковой политики" Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко Конституционный суд отменил 28 февраля 2018-го.