В Госстате составили рейтинг "самых бедных" профессий в Украине

По данным Государственной службы статистики Украины, в разрезе сфер занятости самые высокие зарплаты платят работникам авиации - 41 395 грн. В финансовой сфере средние зарплаты составляют 16 240 грн, в сфере информации и телекоммуникаций - 14 482 грн. в месяц.
"Самыми бедными" оказались профессии в сфере здравоохранения и предоставления соцпомощи (5830 грн), а также в почтовой и курьерской деятельности - 5403 грн, сообщает Госстат.
В других сферах занятости украинский Госстат зафиксировал такие средние зарплаты:
- водный транспорт - 10 826 грн;
- наземный и трубопроводный транспорт - 10 285 грн;
- складирование и вспомогательная деятельность в сфере транспорта - 11 639 грн;
- госуправления и оборона; соцстрахования - 13 784 грн;
- профессиональная, научная и техническая деятельность - 11 846 грн;
- промышленность - 9838 грн;
- строительство - 8247 грн;
- торговля; ремонт автотранспорта и мотоциклов - 9473 грн;
- операции с недвижимостью - 7541 грн;
- сельское, лесное и рыбное хозяйства - 7735 грн;
- деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания - 7444 грн;
- искусство, спорт, развлечения и отдых - 7251 грн;
- образование - 6443 грн;
- временное размещение и организация питания - 6113 грн;
- предоставление других видов услуг - в среднем 8232 грн.
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Самые высокие средние зарплаты по результатам августа 2018-го зафиксированы в Киеве - 13 659 грн.
Меньше получают жители Черновицкой области - в среднем 6883 грн.
Более 400 ученых участвуют в марше членов НАН Украины. Они перекрыли улицу Грушевского от Шелковичной до Липской, скандируя "Украина без науки - Украина без будущего". Митингующие требуют увеличить финансирование науки, повысить зарплаты, обновить материальную базу.
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