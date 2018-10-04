В Госстате составили рейтинг "самых бедных" профессий в Украине

"Самыми бедными" оказались профессии в сфере здравоохранения и предоставления соцпомощи (5830 гривен), а также в почтовой и курьерской деятельности - 5403 грн.

По данным Государственной службы статистики Украины, в разрезе сфер занятости самые высокие зарплаты платят работникам авиации - 41 395 грн. В финансовой сфере средние зарплаты составляют 16 240 грн, в сфере информации и телекоммуникаций - 14 482 грн. в месяц.

"Самыми бедными" оказались профессии в сфере здравоохранения и предоставления соцпомощи (5830 грн), а также в почтовой и курьерской деятельности - 5403 грн, сообщает Госстат.

В других сферах занятости украинский Госстат зафиксировал такие средние зарплаты:

- водный транспорт - 10 826 грн;

- наземный и трубопроводный транспорт - 10 285 грн;

- складирование и вспомогательная деятельность в сфере транспорта - 11 639 грн;

- госуправления и оборона; соцстрахования - 13 784 грн;

- профессиональная, научная и техническая деятельность - 11 846 грн;

- промышленность - 9838 грн;

- строительство - 8247 грн;

- торговля; ремонт автотранспорта и мотоциклов - 9473 грн;

- операции с недвижимостью - 7541 грн;

- сельское, лесное и рыбное хозяйства - 7735 грн;

- деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания - 7444 грн;

- искусство, спорт, развлечения и отдых - 7251 грн;

- образование - 6443 грн;

- временное размещение и организация питания - 6113 грн;

- предоставление других видов услуг - в среднем 8232 грн.

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Самые высокие средние зарплаты по результатам августа 2018-го зафиксированы в Киеве - 13 659 грн.

Меньше получают жители Черновицкой области - в среднем 6883 грн.

Более 400 ученых участвуют в марше членов НАН Украины. Они перекрыли улицу Грушевского от Шелковичной до Липской, скандируя "Украина без науки - Украина без будущего". Митингующие требуют увеличить финансирование науки, повысить зарплаты, обновить материальную базу.