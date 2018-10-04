Полтысячи ученых митингуют под Радой

 
Ексклюзивы
1/5
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 1296
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 810
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Просмотров: 1152
Россия покупает западных политиков
Россия покупает западных политиков
Просмотров: 540
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Просмотров: 1998
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
"Сашку демобилизовали. Но домой приехал не мой ребенок"
3 Просмотров: 11592
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
4 Просмотров: 4707
Тимошенко вместо Порошенко: разрушили миф о качественных изменениях
Тимошенко вместо Порошенко: разрушили миф о качественных изменениях
1 Просмотров: 2052
Власть развязала бандитам руки: адвокат прокомментировал нападения на активистов
Власть развязала бандитам руки: адвокат прокомментировал нападения на активистов
Просмотров: 954
Порошенко остановит нападения на активистов или общество изменит власть - эксперт
Порошенко остановит нападения на активистов или общество изменит власть - эксперт
Просмотров: 243
Фото
Все фото
3
4
5
4
4
Пьяный полицейский на евробляхе влетел в отбойник
Пьяный полицейский на евробляхе влетел в отбойник
От удара тело отбросило на 30 метров: пешеход погиб под колесами автомобиля
От удара тело отбросило на 30 метров: пешеход погиб под колесами автомобиля
Посевы гигантской конопли обнаружила аэроразведка
Посевы гигантской конопли обнаружила аэроразведка
Нападение на дом судьи в Киеве: полиция озвучила основной мотив и новые детали
Нападение на дом судьи в Киеве: полиция озвучила основной мотив и новые детали
Ограбление с перестрелкой в ​​Киеве: сообщили, чей дом обворовали преступники
Ограбление с перестрелкой в ​​Киеве: сообщили, чей дом обворовали преступники
Видео
Все видео
Полтысячи ученых митингуют под Радой
Полтысячи ученых митингуют под Радой
Отрадный в дыму: в столице горел ангар с автомобилями
Отрадный в дыму: в столице горел ангар с автомобилями
В метро Сытник "обещает" назвать топ-коррупционеров
В метро Сытник "обещает" назвать топ-коррупционеров
Извращенец показывал половые органы в киевском метро
Извращенец показывал половые органы в киевском метро
Украинские школьники получат "звездные азбуки"
Украинские школьники получат "звездные азбуки"
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 261
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1233
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5130
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9549
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 октября 2018
Просмотров: 1224
Гаманці й коробка з-під порошку
Це була забава мого покоління — хлопців із 1970-х. Коли футбол, купання в річці й риболовля набридали, Сергій канючив: — Юрко, ...
четверг, 04 октября 2018 12:39

Полтысячи ученых митингуют под Радой

  Комментировать

Более 400 ученых участвуют в марше членов НАН Украины.

Они перекрыли улицу Грушевского от Шелковичной до Липской, скандируя "Украина без науки - Украина без будущего". Митингующие требуют увеличить финансирование науки, повысить зарплаты, обновить материальную базу, передает "Информатор".

Автор: Андрей Шматов
  В протесте участвуют около 400 человек
В протесте участвуют около 400 человек

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стреляют в воздух и спасают депутатов - беспорядки в России

Граждане Армении захватили здание парламента в столице страны Ереване, протестуя против принятого законопроекта "О регламенте Национального Собрания". Изменения в закон позволяют депутатам застраховаться от возможного роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов. Поэтому премьер-министр Никол Пашинян призвал жителей Армении выйти на общенациональный митинг.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Полтысячи ученых митингуют под Радой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
октября

Донбасс оставили без тяжелого вооружения

Норвежский путешественник стал доктором украинского университета

Самое читаемое
Украинка, которая страстно расцеловала Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид
Украинка, которая страстно расцеловала Энрике Иглесиаса, попала в британский таблоид
8
 Просмотров: 43168
Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию
Не скрывая правду: фотограф показал настоящую Россию
28
 Просмотров: 42536
Едят броненосцев и купаются с черепахами - показали традиции вымирающего племени
Едят броненосцев и купаются с черепахами - показали традиции вымирающего племени
4
 Просмотров: 41014
Юная модель выбирает миниатюрные наряды, которые едва удерживают ее сексуальные формы
Юная модель выбирает миниатюрные наряды, которые едва удерживают ее сексуальные формы
32
 Просмотров: 29594
&quot;Это какой-то ужас&quot; - Повалий загнобилы поклонники
"Это какой-то ужас" - Повалий загнобилы поклонники
5
 3 Просмотров: 29380
Новости Киева
7-летнюю девочку в течение года развращал товарищ отца
7-летнюю девочку в течение года развращал товарищ отца Просмотров: 378
Владимир Гройсман пообещал помочь киевлянам с горячей водой
Владимир Гройсман пообещал помочь киевлянам с горячей водой Просмотров: 108
Эксперт раскритиковал новый тендер Киевпасстранса
Эксперт раскритиковал новый тендер Киевпасстранса Просмотров: 288
В столичном озере нашли труп
В столичном озере нашли труп Просмотров: 873
Держали в подвале супермаркета - рассказали о похищении девушки у столичного вокзала
Держали в подвале супермаркета - рассказали о похищении девушки у столичного вокзала Просмотров: 1791
Больше всего комментируют
147
Мораторий на русскоязычный контент назвали идиотским
12
"Украинцы бы не понимали русского, если бы не большевистская оккупация": Супрун о языковом законопроекте
10
Винник назвал Майдан искусственным
6
В школах отказываются изучать русский язык
4
У Кремля угрожают взорвать авто
Голосов: 3756
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua