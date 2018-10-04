Полтысячи ученых митингуют под Радой

Более 400 ученых участвуют в марше членов НАН Украины.

Они перекрыли улицу Грушевского от Шелковичной до Липской, скандируя "Украина без науки - Украина без будущего". Митингующие требуют увеличить финансирование науки, повысить зарплаты, обновить материальную базу, передает "Информатор".

Автор: Андрей Шматов В протесте участвуют около 400 человек

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стреляют в воздух и спасают депутатов - беспорядки в России

Граждане Армении захватили здание парламента в столице страны Ереване, протестуя против принятого законопроекта "О регламенте Национального Собрания". Изменения в закон позволяют депутатам застраховаться от возможного роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов. Поэтому премьер-министр Никол Пашинян призвал жителей Армении выйти на общенациональный митинг.