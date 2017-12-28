5 главных изменений в образовании 2017 года

Сейчас средняя заработная плата молодых учителей - 4345 грн. Фото: Город Х

Нынешний год для украинского образования ознаменовался принятием Закон "Об образовании". Он декларирует ряд изменений для образования. Среди таких 12-летнее обучение, автономия учебных заведений, повышение заработной платы для педагогов, обучение на государственном языке и тому подобное. Эти изменения будут внедрять в течение следующих нескольких лет.

Впрочем, без изменений не обошлось в этом году. Прошлый год в основном ознаменовался реформированием начальной и средней школы. Нынешний - изменениями во вступительной кампании. Впрочем, без нововведений не обошлось и в среднем образовании.

Gazeta.ua предлагает подборку реформ в украинском образовании за нынешний год.

ВНО для поступления в магистратуру

Поступающие в магистратуру по специальности "Право" составляли профильное ВНО. По его результатам абитуриентов зачисляли в вузы. Поступающих регистрировали приемные комиссии высших учебных заведений. На сайте центра оценивания качества образования каждый абитуриент имел собственную информационную страницу.

В прошлом году экспериментальную технологию для поступления в магистратуру использовали в 9 университетах. В этом году она стала обязательной для всех вузов, готовящих магистров права.

Сельский, региональный и отраслевой коэффициенты

Во время вступительной кампании Министерство образования и науки впервые ввело систему коэффициентов. Сельский коэффициент составлял 1,02. Его ввели, чтобы выпускники сельских и городских школ имели равный доступ к образованию. Коэффициент присваивали тем, кто имел прописку в сельском населенном пункте. Однако приемной комиссии в некоторых вузах ошибочно приписывали дополнительные баллы абитуриентам, которые живут в городе. Благодаря этому коэффициенту на бюджет зачислили 848 выпускников сельских школ.

Региональный коэффициент ввели для того, чтобы выпускники активно поступали в вузы в регионах. Этот коэффициент отличался в зависимости от региона. В столице составлял меньше всего - 1. В Днепре, Львове, Одессе и Харькове - 1,01. На Донетчине, Луганщине и в перемещенных с оккупированных регионов вузов - 1,03. В других областях - 1,02. Благодаря этому коэффициенту больше мест государственного заказа получили ЛНУ им. Франко (223), ХНУ им. Каразина (165) и ЧНУ им. Федьковича (147).

Отраслей коэффициент составлял 1,03. Его ввели, чтобы увеличить количество поступающих на естественные и технические специальности. Впрочем, именно эти специальности должны быть первым по приоритету. Благодаря дополнительным баллам на бюджет поступило 9,3 тыс. Выпускников школ. Больше всего абитуриентов с отраслевым коэффициентом вступили на такие специальности "Транспортные технологии", "Речной и морской транспорт", "Агрономия", "Пищевые технологии", "Речной и морской транспорт", "Биотехнологии и биоинженерия".

Новое программное обеспечение для электронного поступления

Для приема заявлений этого года эксплуатировали новое программное обеспечение. Его начали испытывать с началом вступительной кампании. Из-за наплыва абитуриентов система начала работать со сбоями. В период регистрации электронных кабинетов состоялась кибератака. Из-за вируса Petya.A ограничили работу Э-кабинетов. Поэтому одни поступающие не могли зарегистрироваться, в других - из системы исчезли заявления. В общем, аннулировали данные 40 тыс. Абитуриентов. Кроме того, изменились данные некоторых абитуриентов. В связи с перебоями будущим студентам разрешили приносить бумажные заявления.

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Повышение зарплаты учителям

В прошлом году Кабмин принял решение, что с января 2017 года учителям повысят зарплаты на 50%. Сейчас средняя заработная плата молодых учителей - 4345 грн. Учителя без категорий получают от 3960 грн. С категорией - от 5266 грн. За престижность всем учителям дополнительно оплачивают 20% должностного оклада.

В следующем году выплаты вырастут на один тарифный разряд. Это - 1762 грн.

Школы обнародуют финансовую отчетность

До 1 декабря школы обнародовали на своих веб-сайтах информацию о поступлении и использовании всех средств. Отчет касается расходов на товары и услуги и полученной благотворительной помощи. Это - норма Закона "Об образовании", за который депутаты проголосовали в сентябре. По умолчанию информации руководителям учебных заведений грозит дисциплинарная ответственность. В случае злоупотребления бюджетными или родительскими средствами - уголовную ответственность: вымогательство, получение неправомерной выгоды и тому подобное.