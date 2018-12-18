Ввели штрафы за травлю в школе

В ВР проголосовали за закон против травли. Фото: Reuters

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллингу (травле)".

За решение проголосовали 228 народных депутатов, передает УНИАН.

Буллинг - деяние участников образовательного процесса, которые заключаются в психологическом, физическом, экономическом, сексуальном насилии, в том числе с применением средств электронных коммуникаций, которые совершаются в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица или таким лицом в отношении других участников образовательного процесса, в результате чего мог быть или был причинен вред психическому или физическому здоровью потерпевшего. Это влечет за собой наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 20 до 40 часов.

Если травля совершена группой лиц или повторно в течение года после наложения административного взыскания, то штраф составит от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 40 до 60 часов.

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За травлю, совершенное малолетними или несовершеннолетними лицами в возрасте от 14 до 16 штраф наложат на родителей или лиц, которые их заменяют.

Несообщение руководителем учреждения образования уполномоченным подразделениям органов Национальной полиции о случаях травли участника образовательного процесса влечет за собой наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением 20% заработка.

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