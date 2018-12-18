Ввели штрафы за травлю в школе

 
Ексклюзивы
1/5
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
Просмотров: 990
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
1 Просмотров: 1593
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
4 Просмотров: 783
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Просмотров: 2493
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
1 Просмотров: 162
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
Просмотров: 1485
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
1 Просмотров: 468
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Просмотров: 837
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2295
Власть без идеологического стержня подвергается искушению - Кошулинский
Власть без идеологического стержня подвергается искушению - Кошулинский
4 Просмотров: 315
Фото
Все фото
7
13
4
17
7
В столице готовы платить по $30-40 за метр - переселенец создал студию ремонта
В столице готовы платить по $30-40 за метр - переселенец создал студию ремонта
Предстоятель поместной Православной церкви Украины провел первую литургию
Предстоятель поместной Православной церкви Украины провел первую литургию
Показали фото новой границы с Румынией
Показали фото новой границы с Румынией
Фотограф королевской семьи снимает обнаженных женщин
Фотограф королевской семьи снимает обнаженных женщин
Мы объединились - новый глава Украинской православной церкви
Мы объединились - новый глава Украинской православной церкви
Видео
Все видео
Несколько областей попали под влияние снежной непогоды
Несколько областей попали под влияние снежной непогоды
Бессмертный в образе Николая рассказал о лучшем подарке детям
Бессмертный в образе Николая рассказал о лучшем подарке детям
Насиров рассказал, в чем его обвиняют
Насиров рассказал, в чем его обвиняют
Наши соседи заинтересованы в том, чтобы украинцы учились заграницей - Никитин
Наши соседи заинтересованы в том, чтобы украинцы учились заграницей - Никитин
Подполковник СБУ угнал у таксиста автомобиль
Подполковник СБУ угнал у таксиста автомобиль
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
1 Просмотров: 1278
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2295
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1449
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 2988
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1089
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 декабря 2018
Просмотров: 828
Своє село
Автобус кружляє полями Фландрії. Їдемо із Бельгії в Голландію. Акуратні поля з рівчаками для відводу води, вітряки, гладесенькі дороги й острівці ...
вторник, 18 декабря 2018 18:45

Ввели штрафы за травлю в школе

  Комментировать
Ввели штрафы за травлю в школе
В ВР проголосовали за закон против травли. Фото: Reuters

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллингу (травле)".

За решение проголосовали 228 народных депутатов, передает УНИАН.

Буллинг - деяние участников образовательного процесса, которые заключаются в психологическом, физическом, экономическом, сексуальном насилии, в том числе с применением средств электронных коммуникаций, которые совершаются в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица или таким лицом в отношении других участников образовательного процесса, в результате чего мог быть или был причинен вред психическому или физическому здоровью потерпевшего. Это влечет за собой наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 20 до 40 часов.

Если травля совершена группой лиц или повторно в течение года после наложения административного взыскания, то штраф составит от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 40 до 60 часов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Буллинг: ребенка публично унижает учитель

За травлю, совершенное малолетними или несовершеннолетними лицами в возрасте от 14 до 16 штраф наложат на родителей или лиц, которые их заменяют.

Несообщение руководителем учреждения образования уполномоченным подразделениям органов Национальной полиции о случаях травли участника образовательного процесса влечет за собой наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением 20% заработка.

В киевской школе №69 первоклассница Аиша Сулиман впала в кому после ЧП в столовой. Ученики и родители девочки уверены, что ее ударило током от неисправного металлического стола с подогревом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ввели штрафы за травлю в школе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
декабря

Украинцы сегодня отмечают день отца Святого Николая

Самое читаемое
Аппетитная Эшли Грэм полностью обнажила сексуальные формы на откровенном сэлфи
Аппетитная Эшли Грэм полностью обнажила сексуальные формы на откровенном сэлфи
25
 Просмотров: 71743
Кандидат без трусов и самая тяжелая модель &quot;ню&quot;: звезды, которые делали бесстыдные сэлфи в течении года
Кандидат без трусов и самая тяжелая модель "ню": звезды, которые делали бесстыдные сэлфи в течении года
30
 Просмотров: 34593
Соблазнительная подружка Ди Каприо пришла на вечеринку в блестящем мини платье
Соблазнительная подружка Ди Каприо пришла на вечеринку в блестящем мини платье
4
 Просмотров: 17675
На картине Леонардо да Винчи нашли дату конца света
На картине Леонардо да Винчи нашли дату конца света Просмотров: 15714
Как выглядели киевляне в начале ХХ в. - подборка фото
Как выглядели киевляне в начале ХХ в. - подборка фото
11
 Просмотров: 12996
Общество
Закрывают пешеходный пункт пропуска на границе с Польшей
Закрывают пешеходный пункт пропуска на границе с Польшей Просмотров: 2043
Реформа рынка электроэнергии приведет к увеличению тарифов для украинцев
Реформа рынка электроэнергии приведет к увеличению тарифов для украинцев
 Просмотров: 1377
Коллектив Одесского медуниверситета поблагодарил президента за освобождение от рейдеров
Коллектив Одесского медуниверситета поблагодарил президента за освобождение от рейдеров
11
 Просмотров: 396
Несколько областей попали под влияние снежной непогоды
Несколько областей попали под влияние снежной непогоды
 Просмотров: 333
Название военкомат заменят НАТОвским словом
Название военкомат заменят НАТОвским словом Просмотров: 2035
Больше всего комментируют
38
ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма
9
Майкл Щур разоблачил хитрые планы Порошенко
4
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
3
Как изменились цены на продукты с начала года
3
Иерархов Московского патриархата уволили за участие в Объединительном соборе
Голосов: 30954
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua