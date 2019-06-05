Психолог рассказал, как адаптироваться после переезда в другой город или страну

Рассказали, как адаптироваться после переезда в другой город или страну Фото: molbuk.ua

Вступительная кампания в бакалавриат в высшие учебные заведения начнется с 1 июля.

Многие абитуриенты будут подавать заявления на вступление в вузы, которые находятся в других городах или даже странах. Психологи считают, что переезд в чужой город на обучение - это всегда стресс для большинства выпускников школы.

"Если ребенок не хочет ехать, а это навязанная позиция родителей, тогда поступать так не стоит, - говорит практический психолог Ольга Крамаревич. - Процесс переезда не повлияет на ребенка положительно. Такой опыт пребывания будет неприятным и может привести к тому, что в будущем ребенок больше никогда не захочет куда-нибудь переезжать".

Специалисты считают, что переезд является прекрасным опытом для подростков и отказываться от него не стоит.

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"Во-первых, произойдет смена обстановки. Во-вторых, это поможет ребенку стать более самостоятельным. Особенно, если ученик закончил школу успешно и у него есть потенциал, чтобы привыкнуть к новому города или стране, тогда его удерживать возле себя не следует", - говорит Ольга Крамаревич.

В большинстве случаев переживают в основном родители, а не дети. Однако и ребенку никак не избежать стресса.

"В одних он будет практически незаметен, а в других будет иметь более серьезную форму. Чтобы стресс был не таким большим, рекомендую перед тем, как переезжать в новое место побывать в нем несколько раз. Важно понять что человеку там комфортно находиться", - сообщает специалист.

Рекомендуется найти в чужом месте человека, к которому можно обращаться в случае необходимости.

10 июля стартует прием заявлений и документов в вузы от абитуриентов. 16 июля в 18 часов закончится официально подачи заявлений для лиц, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов.